22.5 درصد اشتغال کرمان در بخش کشاورزی است/ارائه تسهیلات تجهیز مزارع به آبیاری نوین

به گزارش خبرنگار مهر، عباس سعیدی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران با اشاره به ظرفیت های کشاورزی استان کرمان گفت: این استان یک چهارم باغات کشور را در برگرفته است.

وی با اشاره به اینکه 22.5 درصد اشتغال استان کرمان مربوط به بخش کشاورزی است افزود: پسته، گردو، خرما و محصولات جالیزی از مهم ترین محصولات کشاورزی کرمان هستند که به دلیل کیفیت و مرغوبیت بالا در بازار های داخلی و خارجی عرضه می شوند.

سعیدی با اشاره به خشکسالی های پی در پی در استان کرمان ابراز داشت: این مسئله سبب شده است که امروز استان کرمان دچار بحران کم آبی شود.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان از پرداخت تسهیلات برای تجهیز مزارع به سیستم های آبیاری مکانیزه خبر داد و گفت: استفاده از روش های آبیاری غرق آبی و سنتی سبب شده است که بخش عظیمی از آب استان در بخش کشاورزی هدر رود.

وی با اشاره به اینکه باید به سمت استفاده از سیستم های آبیاری نوین سوق داده شوند، افزود: این امر می تواند از هدر رفت آب در این بخش جلوگیری کند که این مسئله نیازمند فرهنگسازی است.

سعیدی اذعان داشت: برای تغییر سیستم های آبیاری مزارع به سیستم های مکانیزه و نوین 85 درصد تسهیلات بلاعوض برای کشاورزان در نظر گرفته شده است.

این مسئول یادآور شد: برای کشاورزانی که توان پرداخت 15 درصد باقی مانده را ندارند وام کم بهره در نظر گرفته شده است.

رئیس جهاد کشاورزی استان کرمان رویکرد دولت تدبیر و امید را حمایت از محصولات با نیاز آبی کم دانست و افزود: باید محصولات پربازده با نیاز آبی کم جایگزین محصولات کم بازده با نیاز آبی زیاد شوند.

سعیدی تصریح کرد: برای این منظور تسهیلات ویژه ای برای کشت زعفران، زرشک، گل محمدی و عناب در نظر گرفته شده است.