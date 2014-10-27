ماهانه حداقل 5 بیمار عراقی در ایلام پذیرش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور استاندار میسان عراق از مراکز درمانی و بیمارستان های استان ایلام بازدید کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار در این بازدید در خصوص این بازدید گفت: در تفاهم نامه قبلی که با استاندار میسان در دو سال گذشته داشتیم یکی ازبندهای جدی که مورد علاقه آنها بود تامین درمان بیماران استان میسان بود.

حشمت الله عسکری ادامه داد: برای عملیاتی کردن آن ما زیرساخت هایی را در مجموعه بیمارستان استان می خواستیم که با همت مجموعه عزیزان دانشگاه علوم پزشکی بخش عمده ای از زیرساخت ها فراهم شده است.

عسکری تصریح کرد: ماهانه حداقل پنج نفر از بیمارانی که به توصیه مجموعه استانداری میسان معرفی می شوند در بیمارستان های ایلام پذیرش می شوند.

مشاور استاندار میسان عراق هم با ابراز رضایت از خدمات ارائه شده در مراکز درمانی ایلام گفت: ارزیابی وضعیت بهداشتی درمانی در بیمارستان های استان ایلام برای ارسال بیماران از میسان عراق به استان ایلام است.

کامل حاتم افزود: با ارزیابی که انجام شد وضعیت بیمارستان مخصوصا بیمارستان جدید الاحداث بررسی شد و رضایتمندی خود را برای اعزام بیماران به استان های موجود در این شهر اعلام کردم.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان از آمادگی بخش بهداشت و درمان استان برای ارائه خدمات مورد نیاز به بیماران عراقی خبر داد و گفت: با توجه به کثرت بیماران مبتلا به سرطان و بیمارانی که نیاز به جراحی پلاستیک و زیبایی دارند بخش های vip در بیمارستان آیت الله طالقانی راه اندازی شده است.

علی دلپیشه ادامه داد: در ارائه خدمات به بیماران سرطانی و کسانی که نیازمند جراحی پلاستیک هستند مشکلی نداریم.

دل پیشه افزود: در اولین فرصت ممکن که شاید کمتر از یکی دوماه آینده باشد آماده پذیرش از بیماران عراقی خواهیم بود.