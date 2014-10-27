مصوبه دولت پیمانکاران وزارت راه را خوشحال کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هیأت وزیران در جلسه اخیر خود مبلغ 10 هزار میلیارد ریال اعتبار بابت پرداخت مطالبات پیمانکاران در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار داد.

پیش از این، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی از بدهی 5 هزار میلیارد تومانی به پیمانکاران خبر داده و گفته بود: در لایحه خروج از رکود پیش بینی شده دولت حدود 20 هزار میلیارد تومان بدهی خود به پیمانکاران را از طریق انتشار اوراق بهادار صکوک اجاره یکجا پرداخت کند.

این در حالی است که مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور گفته بود: در دولت جدید مبلغ دو هزار و 500 میلیون تومان از بدهی پیمانکاران طلبکار از دولت را پرداخت کرده‌ایم.

علی نورزاد با بیان اینکه در یک سال گذشته توانستیم تمام مطالبات شرکت‌های مهندسین مشاور را صفر کنیم، ‌اظهار کرده بود: ‌ در حال حاضر 1000 میلیارد تومان از بدهی شرکت به پیمانکاران باقی مانده است که این رقم هم تسویه خواهد شد.