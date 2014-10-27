جعل هویت مذهبی مردم خوزستان از اقدامات تخریبی وهابیت علیه تشیع است

آیت الله محسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با توجه به بزرگداشت ابن سکیت دورقی در شهرستان شادگان می توان گفت این عالم خوزستانی یک رمز هویتی و تاریخی برای ماست، همان گونه هر قومی در این سرزمین دارای صفات و ویژگی های منحصر به خود است، مردم خوزستان نیز باید به دنبال پیدا کردن این نقاط قوت تاریخی خود باشند.

وی بیان کرد: مردم عرب خوزستان در زیر سایه علم ایران زندگی می کنند. عشایر عرب خوزستان در بعضی صفات چون ایرانی، مسلمان و شیعه بودن با تمام اقوام داخل کشور و در عرب بودن نیز با کشورهای عرب منطقه مشترک هستند.

امام جمعه موقت اهواز تاکید کرد: صفاتی که خوزستانی ها را از دیگر اقوام متمایز کرده است، اشتراک آن با سایر کشورهای عربی است و اگر آنها هر کدام از این صفات را از دست دهند در واقع هویت تاریخی خود را از دست داده اند، چرا که صفات ذکر شده هویت این مردم را اثبات می کند.

آیت الله حیدری با اشاره به برنامه های انحرافی شبکه های وهابی بر علیه کشور ایران عنوان کرد: تبلیغات سوء و برنامه های انحرافی به منظور جعل هویت مذهبی مردم خوزستان از آن دست اقدامات تخریبی وهابیت علیه تشیع است. این در صورتی است که این شبکه های حتی در تلفظ اسم برخی شهرهای خوزستان نیز عاجزند پس چگونه می توان انتظار داشت در رابطه با هویت تاریخی و مذهبی این شهرها صادقانه صحبت کنند. شبکه های ماهواره ای قصد انحراف هویت مذهبی مردم منطقه دارند.

وی علمای خوزستان از جمله ابن سکیت دورقی را رمز و هویت خوزستان دانست و گفت: این شخصیت بزرگ اسلامی در علم و تقوی زبانزد بود به طوری که از او 50 کتاب که معروفترین آنها «اصلاح المنطق» است، به جای مانده و همچنین از فداکاری او در راه تشیع و اهل بیت نمی توان بی تفاوت گذشت.