فرهنگ هواداری در بین تماشاچیان والیبال در ارومیه تقویت شود/گام بلند شهرداری برای قهرمانی

به گزارش خبرنگار مهر، احد یوسفی صبح دوشنبه در نشست هم اندیشی والیبال ارومیه بااشاره به آغاز رقابت های سوپرلیگ والیبال کشور و حضور تیم شهرداری ارومیه در این مسابقات اظهارداشت: همانگونه که از بازیکنان انتظار داریم رفتار حرفه ای داشته باشند از تماشاچیان نیز توقع داریم با رفتارهای حرفه ای همیشه منافع تیم و باشگاه را مد نظر داشته باشند و در راستای آن تیم شهرداری ارومیه را کمک کنند.

وی با بیان اینکه حرفه ای شدن کامل باشگاه مستلزم ایفای نقش مسئولانه تمام حلقه های مرتبط به والیبال است که در این میان تماشاچیان نقش بسیار مهمی دارند، افزود: باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه سلسله اقداماتی را برای حرفه ای شدن آغاز کرده است و پیمودن صحیح این مسیر مستلزم بکارگیری همه عناصر موثر بر والیبال در کنار هم است

یوسفی گفت: کسب قهرمانی اخیر در رشته والیبال ساحلی در حالی روی داد که بازیکنان تیم با حداقل امکانات و به سختی به مسابقات اعزام شدند اما ریشه دار بودن والیبال در ارومیه طلب می کند که متناسب با این پیشینه اقدام به حرفه ای شدن باشگاه کنیم تا تماشاچیان و بازیکنان سزاوارانه از والیبال لذت ببرند.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه ادامه داد: تلاش می کنیم مجموعه اقدامات و فعالیت های باشگاه و تیم شهرداری ارومیه از طریق رسانه ها به اطلاع والیبال دوستان برسد و از رسانه ها انتظار داریم به عنوان یکی از اصلی ترین مولفه های تاثیرگذار بر فرهنگ هواداران در این راستا کمک کار باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه باشند.

هواداران زمینه انجام تمرینات در فضای آرام را برای بازیکنان تیم شهرداری ارومیه فراهم کنند

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه نیز در این نشست گفت: با وجود تمام احترامی که برای هوادارن و تماشاگران ارومیه قائلم ولی از آنان درخواست می کنم که اجازه دهند تمرینات تیم در فضایی آرام و بی حاشیه انجام شود تا تمرکز بازیکنان به هم نخورد.

جهانگیر سید عباسی با تشریح مشکلات پیش روی این تیم در تمرینات عنوان کرد: در روزهای اخیر برخی تماشاگران با رفتارهای غیر حرفه ای و انتظارات شخصی فضای آزاردهنده ای را برای کادر فنی و تیم شهرداری ارومیه ایجاد کرده بطوریکه امکان انجام تمرینات با تمرکز فکری مطلوب از بین رفته است.

وی افزود: بسیار خوب می دانم که مردمان ارومیه عاشق والیبال هستند ولی اگر تیم محبوب خود را دوست دارند و از ما انتظار کسب نتیجه دارند باید ما را در انجام برنامه هایی که در نظر داریم همراهی کنند.

سید عباسی گفت: انجام تمرینات در واقع مهمترین راه رسیدن به نقاط ضعف و قدرت بازیکنان است و باید در محیطی آرام انجام شود و هوادارن باید وضعیت حساس ما را به خوبی درک کنند.

وی امکانات حرفه ای باشگاه فرهنگی ورزشی شهرداری ارومیه را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: خوشبختانه وجود این امکانات شرایطی را فراهم آورده که می توانیم به شایستگی اردوهای تیم های ملی را در ارومیه برگزار کنیم اما در کنار آن حتما باید فرهنگ هواداری حرفه ای را نیز ارتقا دهیم.

سرمربی تیم والیبال شهرداری ارومیه مجموعه رفتارهای غیرحرفه ای و شخصی تماشاچیان در عکس یا امضا گرفتن از بازیکنان یا ایجاد فضای آزار دهنده در سالن به هنگام تمرینات را مضرّ به حال تیم دانست و گفت: هم اینک استمرار چنین رفتارهایی تمرکز تمرینات را از بین برده است و از تماشاچیان انتظار داریم منافع تیم را به کارها و انتظارات شخصی خود ترجیح بدهند.