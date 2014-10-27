22 هزار و 160 موقوفه با نیات عزاداری سید الشهدا (ع) در کشور شناسایی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین احمد شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه همزمان با بازدید نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف از قرارگاه سیدالشهدا (ع) در ستاد مرکزی این سازمان با ارائه گزارشی از فعالیت های این قرارگاه اظهارداشت: قرارگاه سیدالشهدا(ع) با هدف پیگیری اجرای امینانه نیات موقوفات مرتبط با امام حسین(ع)، در سراسر کشور ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه طرح سوگواره بصیرت عاشورایی از اول محرم در 3250 بقعه متبرکه و امامزاده کشور آغاز شده است ، تصریح کرد : این طرح در راستای قطب فرهنگی شدن بقاع متبرکه ، اجرای امینانه نیات واقفان ، تبیین و تشریح فرهنگ عاشورا در امامزادگان، بقاع متبرکه، هیئتها و مساجد در حال برگزاری است.

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه در قرارگاه سید الشهدا (ع) طی تماس با معاونان فرهنگی و اجتماعی ادارات کل ، روسای ادارات شهرستان ها و مدیران مراکز فرهنگی و قرآنی امامزادگان، نحوه اجرای طرح رصد می شود ، تصریح کرد: براساس اطلاعات و ارزیابی ها، هم اکنون 22 هزار و 160 موقوفه با نیات تعزیه داری و عزاداری امام حسین (ع) در کشور موجود است که یا صد در صد نیت آنها مرتبط است و یا بخشی از نیت مربوط به عزاداری امام حسین (ع) است.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه قرارگاه سید الشهدا (ع) در ستاد مرکزی سازمانبا همکاری 14 نفر از همکاران فعال است ، گفت : در مجموع در سراسر کشور، 600 نفر از کارکنان در قرارگاه های سید الشهدا (ع) فعال هستند و پیگیر اجرای امینانه نیات واقفان و اجرای دستورالعمل ها هستند.

وی با بیان اینکه طی دو روز گدشته 2040 تماس تلفنی از سوی قرارگاه، جهت نظارت بر برنامه ها صورت پذیرفته است ، گفت : با پیگیری های صورت گرفته توسط این قرارگاه، مراسم تجمع بزرگ عزاداران حسینی با شعار «لبیک یا حسین» که عصر امروز در بقاع متبرکه برگزار می شود ، در 28 استان کشور پخش مستقیم خواهد شد و یا بصورت مستند از شبکه های استانی سیما پخش خوا هد شد.

حجت الاسلام شرفخانی با بیان اینکه تجمع بزرگ عزاداران حسینی با شعار «لبیک یا حسین» عصر امروز مصادف با دوم محرم و همزمان با ورود کاروان امام حسین (ع) به صحرای کربلا در 250 امامزاده سراسر کشور برگزار می شود ، افزود : بنا داریم در هر استان، این تجمع با جمعیتی بالغ بر 5 هزار نفر برگزار شود که ان شاء الله به مدد و لطف اهل بیت (ع) باشکوه خواهد بود.

معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه 10 هزار مبلغ از حوزه علمیه قم ، خراسان رضوی ، اصفهان و دیگر شهرستان ها برای اجرای برنامه ها سوگواره بصیرت عاشورایی به استان ها اعزام شده اند ، افزود : هم اکنون در قالب این طرح 150 خیمه معرفت در امامزادگان فعال شده است که این تعداد به 550 خیمه معرفت افزایش خواهد یافت.

وی در پایان سخنانش خاطرنشان کرد: در زمینه اطلاع رسانی برنامه های طرح سوگواره بصیرت عاشورایی تاکنون 515 عنوان خبر تولید شده است و 67 برنامه در سیما و 50 برنامه در صدا پخش شده است و 43 نوبت نیز تیزر رادیویی تجمع بزرگ «لبیک یا حسین» از رادیو منعکس شده است و 123 هزار پیامک اطلاع رسانی نیز ارسال شده است.