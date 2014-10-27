تامین زیرساختهای بخش تولید و صنعت ضروری است

سیدمصطفی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه 39 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فعالیت دارند، گفت: اجرای زیرساختها باید بر اساس نیازها و اولویت بندی پروژه های عمرانی انجام شود.

وی با بیان اینکه امسال 21 هزار و 57 میلیون ریال برای اجرای پروژه های زیرسازی شهرکهای صنعتی استان تخصیص یافته است، گفت: در این راستا هشت پروژه زیرسازی و آسفالت اجرا شده است.

وي اظهار داشت: حجم عمليات اجرا شده در شش ماهه نخست سالجاري شامل آسفالت شهركهاي صنعتي بشل سوادكوه و نكا به مساحت 12 هزار و 190 متر مربع، زيرسازي شهركهاي صنعتي بشل سوادكوه، بندپي بابل و نكا به مساحت 34 هزار و 508 مترمربع و جدول گذاري در شهركهاي صنعتي چمستان نور و بشل سوادكوه به طول چهار هزار و 252 متر است.

موسوي تأكيـد كرد : پروژه هاي زيرسازي و آسفالت 6 شهرك صنعتي جويبار، نكا، بندپي بابل، بابكان آمل، بشل سوادكوه و شهداي محمودآباد در شش ماهه نخست سالجاري انجام شده كه موجب تسهيل در روند عبور و مرور و حمل و نقل كالا براي واحدهاي توليدي و صاحبان صنايع مستقر در شهركها و نواحي صنعتي استان شده است.