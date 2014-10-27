دستگاه جدید بینایی سنجی در خرمشهر به بهره برداری رسید

علی فرحانی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: در هفته جاری به منظور شروع طرح پیشگیری از تنبلی چشم در خرمشهر از دستگاه ویژه بینایی سنجی بهره برداری شد.

وی افزود: هزینه تهیه این دستگاه با مشارکت بخش خصوصی و اداره بهزیستی خرمشهر انجام شده است.

رئیس اداره بهزیستی خرمشهر تصریح کرد: تعداد پنج پایگاه ثابت در درمانگاه های بهداشت مستقر هستند که شهروندان برای معاینه چشم فرزندانشان می توانند به این مراکز مراجعه کنند.

فرحانی به آمار کودکانی که امسال قرار است مورد تست بینایی و تنبلی چشم در خرمشهر قرار گیرند، اشاره کرد و گفت: امسال آمار کودکان برای تست بینایی در خرمشهر 12 هزار کودک است که در 110 پایگاه انجام می شود و برای این طرح نیز تعدادی مربی آموزش دیده آماده فعالیت هستند.

وی به آمار سال گذشته از تنبلی چشم در خرمشهر اشاره کرد و گفت: آمار مشکوک به تنبلی چشم در سال گذشته 254 مورد بوده که 78 مورد از این آمار برای تهیه عینک معرفی شدند.

رئیس اداره بهزیستی خرمشهر در پایان گفتگو از افتتاح مرکز مشاوره در خرمشهر خبر داد و افزود: در هفته جاری نیز مرکز مشاوره روانشناسی صنعتی که دومین مرکز مشاوره در شهرستان خرمشهر است، افتتاح شد