سازمان های ملی استاندارد و پدافند غیرعامل تفاهمنامه امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تفاهمنامه‌ای که به امضای نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی و سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور رسید.

براساس این تفاهمنامه، ظرفیت‌های دو سازمان برای ترویج الزامات، ملاحظات و معیارهای پدافند غیرعامل در راستای مصون سازی و کاهش آسیب پذیری کشور مورد استفاده حداکثری قرار می گیرد.

استفاده بهینه از توانمندی‌های فنی و پژوهشی و تنظیم استانداردهای ملی در حوزه پدافند و مشارکت در استانداردهای ملی و بین المللی از دیگر موضوعات این تفاهمنامه است.