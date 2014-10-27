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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۰۳

سازمان های ملی استاندارد و پدافند غیرعامل تفاهمنامه امضا کردند

سازمان های ملی استاندارد و پدافند غیرعامل تفاهمنامه امضا کردند

سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان پدافند غیرعامل، تفاهمنامه ای به منظور گسترش همکاری‌های علمی، فنی و پژوهشی امضا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تفاهمنامه‌ای که به امضای نیره پیروزبخت، رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی و سردار سرتیپ پاسدار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور رسید.

براساس این تفاهمنامه، ظرفیت‌های دو سازمان برای ترویج الزامات، ملاحظات و معیارهای پدافند غیرعامل در راستای مصون سازی و کاهش آسیب پذیری کشور مورد استفاده حداکثری قرار می گیرد.

استفاده بهینه از توانمندی‌های فنی و پژوهشی و تنظیم استانداردهای ملی در حوزه پدافند و مشارکت در استانداردهای ملی و بین المللی از دیگر موضوعات این تفاهمنامه است.

کد مطلب 2410563

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