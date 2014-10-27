انتشار کتاب «اعدام انقلابی رزم آرا به روایت اسناد»

به گزارش خبرگزاری مهر، ا نتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی در جدیدترین اثر خود کتاب «اعدام انقلابی رزم آرا به روایت اسناد» تألیف و تدوین آقای داود امینی را منتشر کرد.
نويسنده و پژوهشگر اين اثر، از پيشگامان مطالعات فدائيان اسلامپژوهی است که تاكنون چند اثر ارزشمند و مهم پيرامون تاريخ مبارزات فدائيان اسلام تأليف و منتشر نموده است.
پيدايش و فعاليت جمعيت فدائيان اسلام از جمله وقايع مهم تاريخ معاصرايران است كه با علقههای اسلامی شكل گرفت. گرچه اين جمعيت در آغاز حركت خود اجراي احكام شرعی و حفاظت از حريم دين را در سرلوحه اقدامات خود قرار داده بود، اما در جريان نهضت ملی نفت حضور فعالی يافت و با دو اعدام انقلابی نقش بسيار مهمی در عملیشدن نهضت مذكور ايفا كرد.
اعدام انقلابي هژير، راه را براي حضور نمايندگان طرفدار ملیكردن صنعت نفت و طرفدار آيتالله كاشانی و دكتر مصدق در مجلس شورای ملی فراهم كرد و اعدام انقلابی رزمآرا، مهمترين مخالف تصويب قانون ملیشدن نفت را از سر راه نهضت برداشت.
طي سالهای بعد از انقلاب، بعضی از اشخاص و گروهها براي به زير سؤال بردن نقش فدائيان اسلام در اعدام انقلابی رزمآرا، با خوانشِ گزينشيِ اسناد چنين وانمود كردهاند كه ضارب رزمآرا نه خليل طهماسبی، بلكه يكی از نظاميان رژيم پهلوی بوده است. برای پاسخ علمی به اين شبهه، بازخوانی كامل اسناد مربوط به اعدام انقلابی رزمآرا ضروری مینمود. بر همين اساس، اين اثر با تكيه بر اسناد بازجويی خليل طهماسبی، بر آن است روايت مستند و مستدل اين واقعه را بيان كند.
اين کتاب، مجموعه کاملی از مستندات تاريخی است که حقيقت وقايع تاريخی اين مقطع را روشن میكند. اين اسناد، ازجمله مهمترين شواهد تاريخی است که واقعيت نقش فدائيان اسلام و خليل طهماسبی را که خود قربانيان اين واقعه بودند، نمايان میسازد.
همچنين ذکر اين نکته ضروری است که اسناد صورت بازجوییها و اسناد ارائهشده در اين مجموعه، بهدقت استنساخ گرديد و براي اينکه انتقال مفاهيم آن به مخاطبان و خوانندگان محترم راحتتر باشد، متن استنساخشده، بهوسيله نگارنده نگارش و ويراستاری شد. افزودن نشانههای ويرايشی در متن اسناد، از سوی نگارنده است و تا حدودی هم سعی شد از روش نگارش جديد فرهنگستان ادبيات فارسی، بهره گرفته شود ـ مثل جداسازی کلمات مرکب در زبان فارسی ـ ليکن در اين کار در اصل کلمات و جملات و متن اسناد، هيچ تغييري داده نشد.
این اثر در شمارگان 1000نسخه و 584 صفحه و به قیمت 180.000ريال به همت مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر گردیده است.