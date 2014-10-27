روحانی سالگرد استقلال ترکمنستان را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی به این شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای قربانقلی بردی محمداف
رییسجمهور ترکمنستان
فرا رسیدن سالگرد استقلال کشورتان را به جنابعالی، دولت و ملت دوست و همسایه ترکمنستان صمیمانه تبریک میگویم.
امیدوارم در پرتو عزم و اراده مسئولین جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان، روابط دوستانه و توأم با حسن همجواری میان دو کشور، در تمامی زمینههای مورد علاقه طرفین و در راستای منافع متقابل دو ملت بیش از پیش گسترش یابد.
از خداوند متعال، سلامتی و موفقیت آن جناب و بهروزی و سرافرازی دولت و ملت برادر ترکمنستان را مسألت دارم.
حسن روحانی
رییس جمهوری اسلامی ایران