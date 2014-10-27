2700 هیئت مذهبی آذربایجان غربی مراسم عزاداری ماه محرم را برگزار می کنند

حجت الاسلام سید محمد فخری در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و شهادت حضرت امام حسین (ع) و یاران باوفایش اظهارداشت: همزمان با فرارسیدن ماه محرم عزاداری های منسجم توسط دو هزار و 700 هیئت مذهبی در سطح استان به صورت رسمی در حال برگزاری است.

وی ادامه داد: همچنین هیئت های مذهبی استان بعد از ظهر روز هشتم ماه محرم با هدف برگزاری مراسم عزاداری در شان امام حسین (ع) و یاران باوفایش تجمع بزرگی در ارومیه خواهند داشت که این مراسم با حضور هئیت های مذهبی و مردم برگزار می شود.

حجت الاسلام فخری در ادامه بر پرهیز از استفاده از آلات موسیقی در آیین های عزاداری تاکید کرد و گفت: مداحان نیز تلاش کنند از به کار بردن اشعاری که در شان این امام بزرگوار نیست خودداری کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی همچنین از اعزام 1200 مبلغ جهت تبیین فلسفه قیام حسینی خبر داد و اظهارداشت: از این تعداد 800 مبلغ وروحانی بومی بوده و مابقی از حوزه علمیه قم اعزام شده اند.

حجت الاسلام فخری احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را از پیام های اصلی قیام حسینی عنوان کرد و گفت: در شرایط کنونی اقامه فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارای شرایطی است و برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر باید معروف و منکر را شناخت و دانست که چه کاری در محدوده معروف قرار دارد تا امر به آن لازم باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی یاد آور شد: با توجه به اینکه هدف از امر به معروف و نهی از منکر تاثیرگذاری بر فرد است باید تلاش شود راههای درست عمل کردن در این راستا آموخته شود.