پیکر پاک و مطهر دو شهید گمنام در بندر چابهار تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم وداع با شهدا که صبح امروز با آیین نوحه خوانی و سوگواری و با حضور دانشجویان، اساتید، مسئولان محلی و نیروهای انتظامی برگزار شد پیکر مطهر این دو شهید سال های دفاع مقدس در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار به خاک سپرده شد.

پیکر این دو شهید گمنام که یکی 19 سال و دیگری 35 سال در زمان شهادت داشتند صبح امروز بر دستان مردم شهید پرور استان از محل دانشگاه دریانوردی تشییع و در جوار مسجد این دانشگاه به خاکسپاری شد.

مدیر کل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع مقدس سیستان و بلوچستان در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: با تدفین این دو شهید گمنام در این محیط دانشگاهی و علمی دانشگاه دریانوردی چابهار پنجمین دانشگاه استان است که افتخار میزبانی از شهدای گمنام دفاع مقدس را کسب کرده است.

سرهنگ حمزه دهقان اظهار داشت: تا کنون در 17 نقطه از استان سیستان و بلوچستان پیکر پاک 57 شهید گمنام خاکسپاری شده و با ورود این دو شهید به استان تعداد شهدای گمنام به 59 شهید در 18 نقطه از استان افزایش یافت.

وی با بیان اینکه حضور شهدای گمنام در سراسر استان مایه خیر و برکات معنوی فراوانی برای مردم بوده است افزود: مقبره های شهدای گمنام در حال حاضر مکان های معنوی و پر فیضی برای عاشقان نهضت حسینی و همچنین ایجاد انس و الفت جوانان و نسل جدید با آرمان های این عزیزان و امام شهدا است.