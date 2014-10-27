محمد شکرچی زاده در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه عمر رویه آسفالتی در کشور 5 تا 6 سال است، گفت: عمر قیر در کشور قابل افزایش از 15 سال تا 20 سال است، بنابراین کیفیت قیر یکی از پارامترهای مهم برای افزایش عمر این ماده است.

وی با بیان اینکه در سال های اخیر با توجه به اینکه عرضه کنندگان متعددی در این بخش حضور پیدا کردند ما با پدیده قیرهای تقلبی روبرو هستیم، بیان کرد: امروزه به دنبال راهکارهایی برای بهبود کیفیت قیر هستیم تا علاوه بر کیفیت، تنوع قیر تولیدی هم افزایش پیدا کند.

رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با اشاره به اینکه با توجه به شرایط جغرافیایی باید قیر تولیدی هم متفاوت باشد، بیان کرد: باید روش‌های مقابله با قیر تقلبی را جستجو کنیم که در این راستا خوشبختانه وزارت راه و شهرسازی همکاری خوبی را با وزارت نفت شروع کرده که در دوره های قبل نبوده است.

شکرچی زاده به تشکیل کمیته قیر در این مرکز اشاره کرد و افزود: این کمیته با حضور سازندگان قیر و نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و شرکت‌های مشاوره ای تشکیل شده است تا در این حوزه فعالیت کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اصل مساله این است که شرایط جغرافیایی کشور نیاز دارد تا قیرهای متعددی داشته باشیم. در حال حاضر دو نوع قیر در کشور استفاده می‌شود در صورتیکه برخی کشورهایی که تنوع جغرافیایی کمتری نسبت به ما دارند بیش از 5 نوع قیر دارند.

وی با تاکید بر اینکه باید نحوه دسته بندی قیر و آیین نامه های جدید را اعمال کنیم، اظهار داشت: با برگزاری جلسات هم اندیشی به دنبال این هستیم تا راهکارها و تکالیفی را برای بخش‌های مختلف تعیین کنیم تا قیرهای مناسب تولید شده و کارخانه‌های قیرساز ممیزی شوند.

شکرچی زاده با بیان اینکه ممیزی کارخانه های تولیدکننده در دستور کار کمیته قیر قرار دارد، گفت: با ممیزی کارخانه های تولیدکننده، به آنها گواهینامه فنی داده می شود و پیمانکاران باید خرید را از شرکت هایی انجام دهند که دارای این گواهینامه هستند ضمن آنکه موسسه قیر و آسفالت که از قبل تشکیل شده در مرکز تحقیقات راه و شهرسازی ادغام شد تا این موضوعات بصورت تخصصی در این مرکز پیگیری شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سالانه بیش از 4 هزار میلیارد تومان در ساخت و نگهداری راه‌ها هزینه می‌کنیم که 30 درصد آن هزینه قیر است، بیان کرد: افزایش قیمت قیر در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است بنابراین وزارت راه و شهرسازی به قیر به عنوان محصول استراتژیک نگاه می‌کند.