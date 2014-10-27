به گزارش خبرگزاری مهر، «مرجان و ماهی» عنوان اين سفر و نمايشگاه است كه از ماحصل اين سفر برپا خواهد شد. اين رويداد به همت «گروه هنری پیله بهشت​»​ شكل گرفته است كه پس از تعویقی یک ماه با همكارى موسسه خیریه کودکان بی‌سرپرست دامون از سه شنبه 6 آبان ماه آغاز خواهد شد.

در این سفر هنرمندان پیشکسوتی همچون پرویز کلانتری، حسین محجوبی، قباد شیوا، خسرو سینایی، گیزلاوارگا سینایی، ابراهیم جعفری، بهرام دبیری، حسین ماهر، معصومه مظفری، در کنار هنرمندان جوانی همچون طاهره صمدى طارى ، وحيد چمانى ، سعيد احمدزاده ، مریم قازیانی، مهرنوش مشیری، فرشید شیوا، کیانوش غریب پور ، فاطمه رادپور، علی ندایی، سعید رفیعی، علی ذاکری، ستاره معتضد، افشین بختیار، لیلا سیف ، مهشید دارابی، گلرخ محتاج الفضل، لیلی رشیدی، مرتضی پور حسینی، علی زعیم، مرضیه صادقی، سبا عربشاهی، آرزو و افروز قلی زاده، سمایه شریفی، مرجان وفاییان، الهه محیطیان و نسترن سیف الله زاده حضور دارند که روز سه شنبه 6 آبان‌ماه با سفر به جزیره کیش و بازدید از ماهیان خلیج‌فارس به خلق آثار هنری خواهند پرداخت.

محیط زیست برای تمام مردم است

پرویز کلانتری هنرمند نقاش در آستانه سفر به جزیره کیش برای مشاهده ماهی‌های در حال انقراض خلیج فارس، اظهار کرد: بر این باورم که متولی حفظ محیط زیست تنها ارگان‌های دولتی نیستند بلکه جامعه متولی حفظ محیط زیست است. مردم باید موضوعات زیست محیطی را جدی بگیرند و محکم پشت این داستان بایستند.

وی ادامه داد: هنرمندان نامداری پذیرفته‌اند که در اجرای این طرح حضور پیدا کنند و مشاهداتشان را در این سفر را به تصویر بکشند. چرا که هنرمندان هم بخشی از جامعه به شمار می‌روند و نسبت به حفظ محیط زیست مسئول هستند. هر ساله هکتارها جنگل در آتش می‌سوزد و چه کی باید پاسخگو باشد. باید در این زمینه اقدام جدی صورت بگیرد و هنرمندان و مردم پیش قدم شوند.

کلانتری با تاکید بر اهمیت توجه به حفظ محیط زیست تصریح کرد: امروزه ارزش‌ها تغییر کرده است و مردم بیش از پیش به اهمیت حفظ محیط زیست پی برده‌اند و هر روز بر طرفداران محیط زیست افزوده می‌شود. بنابراین در این راستا باید به سایر اقشار جامعه هم آگاهی داد. دراین بین بدیهی است که محیط زیست از طریق هنر تأثیرگذاری بیشتری دارد و مردم بهتر به اهمیت این موضوع پی می‌برند، از این رو امیدوارم این طرح هم با موفقیت دنبال شود و هنرمندان بتوانند رسالت‌شان را به سرانجام برسانند.

نگاه هنری تأثیر عمیقی بر جامعه می‌گذارد

طاهره صمدی یکی از نقاشان جوان کشور نیز که قرار است سایر نقاشان و تصویرگران را در سفر به کیش برای به تصویرکشیدن ماهی های رو به انقراض همراهی کند، درباره این سفر گفت: در این سفر قرار است هنرمندان نقاش و تصویرگر از طریق غواصی با فضای زیر آب آشنا شوند و جریانات زیر آب و حرکات ماهی‌ها را از نزدیک ببینند و تأثیر بگیرند. همچنین در حاشیه این برنامه از طریق کارگاه‌های آموزشی اطلاعات بیشتری نسبت به این گونه‌های ماهی در حال انقراض به دست می‌آورند و در طول 2 ماه مشاهدات‌شان را به تصویر می‌کشند.

وی در ادامه بیان کرد: در این سفر دو گروه نقاشان و تصویرسازان حضور پیدا می‌کنند که شکل فعالیت‌شان با یکدیگر متفاوت است. تصویرگران به متن تعهد بسیاری دارند در حالی که سبک کار نقاشان حسی‌تر است و با نگاه هنری‌تر و عمیق‌تری به این کار می‌پردازند.

صمدی با اشاره به نقاشانی که در این سفر حضور دارند ادامه داد: نقاشانی که در این سفر حضور دارند هر کدام سبک و سیاق شخصی خودشان را در کارهایشان دارند و قرار نیست نقاشان از فضای کاری‌شان دور باشند تنها با نگاهی به موضوع اثری به سبک خودشان را خلق می‌کنند.

این هنرمند با بیان این که در انتخاب هنرمندان نقاش هوشمندی خاصی دیده می‌شود که نتیجه آن را در نمایشگاه خواهیم دید،در این باره اظهار کرد: در این نمایشگاه در بخش نقاشان از هنرمندانی انتخاب شده که به دو سبک مدرنیسم و معاصر فعالیت می‌کنند. گروهی با زبان مدرن نقاشی می‌کشند و گروهی دیگر با زبان معاصر به خلق اثر می‌پردازند از این رو در این نمایشگاه این تفاوت به زیبایی قابل مشاهده است.

صمدی با بیان اینکه انتقال موضوعاتی در زمینه محیط زیست از طریق زبان هنر تأثیرگذارتر است، گفت: انتقال موضوعات مربوط به محیط زیست تأثیر بیشتری بر مخاطب می‌گذارد. شاید خانواده‌ها تمایلی نداشته باشند که به تماشای مستند محیط زیست بنشینند ولی برای تماشای آثار هنری به گالری‌ها بروند که هم تفریح است و هم تأثیرگذاری بیشتر و عمیق‌تری دارد.

گروه هنری «پيله بهشت» سال پيش پروژه «بازگشت پرندگان» را با تصويرسازى ٢٨ گونه از پرندگان مهاجر جزيره آشوراده گرگان انجام داده و كتابى از مجموعه آثار هنرمندان در اين‌باره را به چاپ رسانده است.

اينك در دور دوم فعاليت اين گروه، نقاشان و تصویرسازان با سفر به كيش اين بار ماهى‌هاى كمياب و روبه نابودي را سوژه قرار مى‌دهند. این هنرمندان از فاصله بسيار نزديك ، حتى با غواصى ، محل و شيوه زندگى اين ماهى‌ها را به تماشا خواهند نشست و هر يك با سبك و سياق خاص خود آنها را به روى بوم و كاغذ به تصوير مى‌كشند. اين آثار در زمانى كه اعلام خواهد شد در قالب نمايشگاه و كتاب پيش روى مردم قرار مى گيرد.

این سفر به علت بد قولی‌هاى برخى سازمان ها، یک ماه به تعویق افتاد و هم‌اکنون به همت بخش خصوصی و موسسه خیریه «کودکان بی سرپرست دامون» به مدیریت سالار جرجانی در کیش برگزار خواهد شد.