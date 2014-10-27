وضعیت انتقال دانشجویان تهران مرکز به دانشکده خبر

وحید عقیلی در حاشیه افتتاح دانشکده خبر تهران مرکز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در نیمسال جاری تحصیلی، صرفاً دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در گروه ارتباطات به دانشکده خبر منتقل می شوند.

وی تاکید کرد: در واقع باید گفت فقط کلاسهای درس منتقل شده و برنامه های کلاسی این دانشجویان و استادان تغییری نمی کند. دانشجویان کارشناسی از چهارشنبه هفته جاری در ساختمان جدید به کلاس درس می روند و کلاسهای دانشجویان دکتری هم از دیروز آغاز شد.

رئیس دانشکده خبر درباره وضعیت دانشجویان لیسانس، اظهار داشت: دانشجویان مقطع لیسانس ارتباطات که باید دروس عمومی را بگذارند در نیمسال جاری انتقال نمی یابند اما از ترم آینده این دانشجویان هم به دانشکدخه خبر می آیند.

عقیلی همچنین درباره ساختمان دانشکده خبر، خاطرنشان کرد: این ساختمان پیش از این در اختیار دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد بود اما طی دوماه گذشته بازسازی شد.