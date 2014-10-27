محمدرضا اخوان عبداللهیان در گفتگو با خبرنگار مهر، مناسب‌ترین شکل کار در امر راهداری را کار تیمی برشمرد و افزود: مناسب‌ترین شکل کار در طرح راهداری زمستانی، حرکت تیمی است و تنها در جریان یک همکاری و تعامل گسترده است که مقدمات دست‌یابی به اهداف تعیین شده فراهم می‌شود.

وی اظهار داشت: هم‌زمان با فرا رسیدن فصل سرما طرح راهداری زمستانی و استفاده از تمام امکانات و ماشین آلات راهداری و به موقع باز کردن جاده‌ها در فصل زمستان امری مهم و ضروری است.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: نگرش خدماتی و توجه به صرف فعالیت‌های جاری و غیر سیستماتیک امروزه جای خود را به نگرش علمی در کارها داده که این نگرش باید تقویت و نهادینه شود.

وی گفت: با وجود 32 هزار کیلومتر راه هم سنگ، 4 استان و دو کشور هم جوار، دارای ترافیک سنگین در محورهای استان هستیم که کنترل آن نیازمند مدیریت قوی است.

اخوان عبداللهیان به اقدامات انجام شده پیش از فرا رسیدن فصل زمستان اشاره کرد و گفت: در فصل زمستان برای خدمت رسانی به مسافران، باز نگه داشتن و ایجاد ترافیک روان در جاده با توجه به افزایش تعداد گردنه‌ها و نقاط برف گیر در محورهای استان نسبت به سال‌های گذشته حضور و تلاش بیشتر راهداران در جاده‌های را می‌طلبد.

وی بر تعامل نزدیک راهداران با پاسگاه‌های انتظامی و جلب همکاری آن‌ها در کنترل ترافیک محورها هنگام بارش نزولات آسمانی، تبادل و پایش آمار و اطلاعات سوانح جاده‌ای از سوی دستگاه‌های مربوطه و تعیین نقاط حادثه خیز استان تأکید کرد.

مدیر کل راه و شهرسازی خراسان رضوی کار راهداری را وظیفه‌ای مقدس عنوان کرد و گفت: ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی شامل لکه‌گیری آسفالت، نصب میله‌های جدا کننده، آشکارسازی نقاط پرحادثه، نصب علائم و تابلوهای هشداردهنده، عملیات درزگیری و از جمله عملیات راهداری است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امسال در مقاطع پرحادثه راه‌های ارتباطی استان خراسان رضوی اجرا شده است.

وی با اشاره به افزایش ضریب ایمنی محورهای استان اضافه کرد: در راستای ضریب ایمنی محورهای استان عملیاتی چون تعمیر علائم و نصب تابلوهای هشداردهنده، اصلاح شیب عرضی و تعریض پیچ‌های خطرساز در نقاط پرحادثه به ویژه در بزرگراه‌های استان با توجه به فرا رسیدن فصل سرما افزایش یافته است.

اخوان عبداللهیان با تاکید بر استفاده از خیران در ایمن‌سازی و راهداری زمستانی در محورهای روستایی تصریح کرد: در راستای بهسازی و ایمن‌سازی و راهداری زمستانی در محورهای روستایی استان می‌توان از ظرفیت‌های خیران و اهالی روستاها استفاده کرد.

وی توصیه کرد: راهدارخانه‌ها در زمستان به امکاناتی از جمله کمک‌های اولیه، البسه گرم و مواد غذایی برای مسافران در راه مانده تجهیز باشند