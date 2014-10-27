اعلام برنامه های محرم دانشگاه الزهرا/ برپایی خیمه عاشورایی و دمام زنی

به گزارش خبرنگار مهر دانشگاه الزهرا(س) برنامه های محرم این دانشگاه را اعلام کرد. زیارت عاشورای صبح‌گاهی (همراه با صبحانه)4 الی 11 آبان ساعت 7 الی 7.30 در نمازخانه دانشگاه برگزار می شود.

براساس این گزارش، نماز جماعت مراسم عزاداری (اطعام حسینی )4 الی 11 آبان ساعت 12 الی 13.30 در سالن ورزش دانشکده تربیت بدنی ، برپایی خیمه عاشورایی(نمایشگاه کتاب ، محصولات فرهنگی ، حجاب و عفاف، و ایستگاه بلوتوث) 4 الی 11 آبان 12 الی 13.30 محوطه مقابل بانک ملی و ایستگاه صلواتی 4 الی 11 آبان ساعت 12 الی 13.30 محوطه بانک ملی و جنب دانشکده هنر برگزار می شود.

همچنین زیارت آل یاسین 6 آبان ساعت 7 الی 7.30 در نمازخانه دانشگاه ، دمام زنی 6 آبان ساعت 11.15 الی 12 ازمزار شهدای گمنام تا سالن وزشی و نمازجماعت و عزاداری 4 الی 11 آبان ساعت اذان مغرب الی 19.30 در نماز خانه خوابگاه فرزانگان برگزار می شود.

شرکت در مراسم عزاداری خارج از دانشگاه 4 الی 15 آبان ساعت 20 الی 23 در دانشگاه امام صادق (ع) و بیت رهبری ، مسابقه بصیرت حسینی، رفع شبهات عاشورایی، رفع شبهات حسینی، مراسم عزاداری، سوگواره عکس عاشورایی، ویژه نامه 72 سخن عاشورایی و مسابقه پیامکی خورشید عشق ازدیگر برنامه هایی است که دانشگاه الزهرا (س) برای محرم سال 93 پیش بینی کرده است .