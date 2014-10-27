برنامه ریزی برای اعزام هیئت تجاری بازاریابی لرستان به اتریش

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی صبح دوشنبه در حاشیه دیدار سفیر اتریش با استاندار لرستان با اشاره به حضور سفر اتریش از روز گذشته در خرم آباد اظهار داشت: فریدریش اشتیفت عصر روز یکشنبه بازدید از قلعه تاریخی فلک الافلاک داشتند.

وی بازدید از دانشگاه لرستان، ملاقات با شهردار خرم آباد، بازدید از مجموعه بام خرم آباد را از برنامه های امروز سفیر اتریش در تهران دانست و بیان داشت: همچنین فردا سفیر اتریش ضمن بازدید از برخی واحدهای صنعتی استان در نشست با فعالان اقتصادی لرستان شرکت خواهند کرد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرم آباد با بیان اینکه علاوه بر بحث گردشگری ظرفیتهای خوبی در زمینه ارتباط در حوزه معادن با کشور اتریش وجود دارد افزود: با توجه به سفر تجار و بازرگانان اروپایی به ایران خواستیم بخشی از شرکت های اتریشی که تمایل به سرمایه گذاری و مبادلات تجاری دارند به ایران و لرستان نیز سفر کنند.

سلاح ورزی افزود: امیدواریم بتوانیم برنامه ریزی کنیم تا در آینده نزدیک فعالان اقتصادی لرستان نیز که در زمینه صادرات محصولات کشاورزی و معدنی فعالیت دارند بتوانند در قالب هیئتی تجاری به منظور آشنایی با تکنولوژی و همچنین بازاریابی در اتریش برای بازدید از این کشور سازماندهی شوند.

وی پیشنهاد فراهم آوردن شرایط لازم برای خواهرخواندگی خرم آباد با یکی از شهرهای اتریش را ارائه داد و بیان داشت: همچنین علاقمند هستیم که هفته های فرهنگی مشترک بین دو کشور برگزار کنیم.