همایش بین المللی ژئوتوریسم در لرستان برگزار می شود/ خیز بلند گردشگری در سال 94

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند صبح دوشنبه در جریان دیدار با سفیر اتریش با بیان اینکه شاید لرستان ظاهر فقیری داشته باشد ولی استان بسیار ثروتمندی است اظهار داشت: نعمت های فراوانی در لرستان وجود دارد که باید این ظرفیت ها را شکوفا کنیم.

وی با اشاره به ظرفیتهای لرستان در زمینه کشاورزی، صنعت و توریسم عنوان کرد: لرستان آمادگی دارد که در حوزه های مختلف پذیرای سرمایه گذاران خارجی باشد.

بازوند با بیان اینکه میل به سرمایه گذاری در کشور پس از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم افزایش یافته است ادامه داد: شرکت های مختلف اروپایی در حال حاضر تمایل زیادی به سرمایه گذاری در ایران دارند.

وی با بیان اینکه تا حدود زیادی پایه های تحریم ها لرزان شده و در این زمینه جای نگرانی نیست عنوان کرد: امروز در استان لرستان شاهد حضور چندین سرمایه گذار خارجی هستیم.

استاندار لرستان همچنین به ظرفیتهای استان برای سرمایه گذاری در زمینه نفت و گاز اشاره کرد و یادآور شد: در حال حاضر دانشگاه لرستان به عنوان یکی از دانشگاههای معتبر دارای نزدیک به 70 رشته دکتری تخصصی است که ظرفیت خوبی برای مبادله دانشجو بین دو کشور محسوب می شود.

بازوند در ادامه سخنان خود با یادآوری اینکه در برنامه سال 94 یک خیز بلند و حرکت خوبی برای توسعه صنعت توریسم در لرستان برداشته می شود عنوان کرد: در این راستا برنامه ریزی خوبی برای توسعه زیرساختهای صنعت گردشگری از جمله ساخت هتلها و رستورانها در استان صورت گرفته است.

وی با اشاره به قابلیتهای استان در زمینه ژئوتوریسم نیز گفت: نخستین همایش بین المللی ژئوتوریسم در اوایل سال 94 در لرستان برگزار می شود.

استاندار لرستان با اشاره به وجود دو هزار و 500 اثر تاریخی در استان گفت: این تعداد اثر تاریخی ظرفیت خوبی برای تبادل گردشگر با اتریش و در نتیجه تبادل فرهنگی میان دو کشور محسوب می شود.

بازوند با بیان اینکه استان لرستان در زمینه فرهنگ و هنر قابلیتهای زیادی برای توسعه روابط میان دو کشور دارد افزود: لرستان به مهد هنرمندان کشور معروف است و اگر این ارتباط برقرار شود هنرمندان لرستانی می توانند در اتریش اجرای برنامه داشته باشند.

استاندار لرستان با بیان اینکه بخش عمده صادرات اتریش به ایران مربوط به کارخانجات لرستان است عنوان کرد: استان لرستان قطب دارویی کشور محسوب می شود که در این زمینه ظرفیت سرمایه گذاری وجود دارد.

بازوند با بیان اینکه لرستان جزو سه استان برتر در زمینه جاذبه های توریسم است افزود: وجود ژئوپارکهای علمی در استان از جمله بزرگترین زمین لغزش دنیا با قدمت 11 هزار سال می توان ظرفیت خوبی در این زمینه باشد.