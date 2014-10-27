به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر با نام «دو پرنده» در سال 1959 با تکنیک لیتوگرافی رنگی و در ابعاد 48 در 33خلق شده که از سوی سعید کنعانی یکی از علاقه مندان به هنر و مجموعه داران ایرانی مقیم آمریکا و با حضور مجید ملا نوروزی مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی و رییس موزه هنرهای معاصر تهران به گنجینه این موزه اهدا شد.

«پرنده ها» مجموعه ای از آثار طراحی و چاپ دستی ژرژ براک است که در سالیان آخر عمر خود به آن ها علاقه مند شد و در کنار سایر آثاری که علاقه وی را به طبیعت نشان می داد به تعداد زیاد تولید شدند. براک در سال های پایانی عمر به شدت به طبیعت نزدیک و علاقه مند شده بود و طبیعت در آثار وی تجلی دیگری یافته بود.

ژرژ براک از هنرمندان نقاش وچاپگر فرانسوی (1882-1963) و از پیشگامان برجسته هنر مدرن و یکی از بنیانگذاران جنبش کوبیسم به شمار می آید.

از این هنرمند بیش از 10 اثر در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود که از این بین می توان به «گیتار، میوه ها و پارچ آب» به سال 1927 و «هایمن» خلق شده در سال 1957 اشاره کرد.