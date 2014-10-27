وعده راه اندازی شبکه تلویزیونی ماهواره ای به منظور ترویج فرهنگ تقریب و وحدت مسلمین

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محسن اراکی دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در پایان سفر خود به اسکاتلند نتایج این سفر را طی گفتگویی با خبرنگار تقریب (تنا) در لندن تشریح کرد.

آیت الله اراکی که به منظور شرکت در دومین کنفرانس سالانه صلح و وحدت به اسکاتلند سفر کرده بود پس از اتمام برنامه های سفر خود به اسکاتلند و سپس شرکت در اولین سمینار اتحادیه جهانی زنان مسلمان در لندن در یک گفتگوی اختصاصی با خبرنگار تقریب گفت: در این سفر چند برنامه اساسی داشتیم که عبارت بود از ، شرکت در کنفرانس صلح و وحدت که برای دومین سال پیاپی در اسکاتلند برگزار می شد . در این کنفرانس حدود ۴۰۰ شخصیت برجسته سیاسی ومذهبی از اسکاتلند وبسیاری از نقاط دیگر بریتانیا وهمینطور بعضی از کشورهای اسلامی نظیر مصر، عراق، لبنان، کویت ودیگر کشورها حضور داشتند، از جمله آقای الکس سالموند سروزیر دولت محلی اسکاتلند، خانم جوهان لامونت رهبر حزب کارگر اسکاتلند وتنی چند از دیگر شخصیتهای سیاسی، همینطور آرک بیشاپ ماریو جی کانتی رهبر کلیساهای کاتولیک اسکاتلند واز سوی جامعه مسلمانان هم تعداد زیادی از علمای شیعه و سنی و نیز شخصیتهای سیاسی ودانشگاهی مسلمان.

آیت الله اراکی با اشاره به مذاکرات سال گذشته که با الکس سالموند سروزیر اسکاتلند داشت گفت ایشان در کنفرانس اول رسما از ما درخواست کردند که طرحی را برای تشکیل شورای ادیان ومذاهب تنظیم وارائه کنیم که خوشبختانه این کار چند ماه پیپش انجام وبه خود آقای سالموند ارائه شد.

دبیر کل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در خصوص محتوای این طرح گفت: ما در این طرح روش زندگی برادرانه و مبتنی بر ارزشهای انسانی واخلاقی را که منطبق با موازین اسلامی است، ارائه کردیم که خوشبختانه مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود امسال نیز پیشنهاداتی را در سخنرانی ارائه کردیم از جمله اینکه این شورا هر چه زودتر عملیاتی شود. همینطور شناسایی جریان های فتنه انگیز وجلوگیری از تحرکات واثر گذاری های آنها انجام شود.

آیت الله اراکی از نشست مشترک علمای شیعه وسنی در اسکاتلند بعنوان دومین برنامه سفر خود نام برد وگفت در این نشستِ صمیمانه پیشنهاداتی از سوی اعضای حاضر در نشست ارائه شد، از جمله تشکیل مجامع محلی تقریب بمنظور ایجاد انسجام میان مسلمانان بریتانیا در مناطق اسکاتلند، انگلیس و ویلز که هر یک بعنوان بازوهای اجرایی مجمع تقریب مذاهب اسلامی با هدف ایجاد انسجام وهماهنگی میان مسلمانان در این کشور عمل خواهند کرد.

وی همچنین به شرکت خود در اولین سمینار اتحادیه جهانی زنان مسلمان اشاره کرد وگفت ، حرکت مثبتی از سوی زنان مسلمان بویژه شخصیتهای علمی از نقاط مختلف جهان اسلام که در این سمینار هم حضور داشتند آغاز شده است که امیدواریم آغازی برای فعالیت های گسترده تر جامعه زنان مسلمان ،تحت سازماندهی این اتحادیه باشد.

آیت الله اراکی آنگاه در پاسخ به سؤال خبرنگار تقریب در خصوص استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در کشور های مختلف بویژه در غرب برای برخورد حقوقی با شبکه های تلویزیونی به ظاهر اسلامی اما فتنه انگیز گفت: اتفاقا از جمله نکاتی که در نشست علمای شیعه وسنی در اسکاتلند مطرح شد همین نکته بود که موضوعی است بسیار اساسی وفکر می کنم اگر همان پیشنهاد تشکیل مجامع تقریب محلی در نقاط مختلف بریتانیا عملی گردد. می تواند برای برداشتن گام های حقوقی لازم علیه اینگونه شبکه های معاند مؤثر واقع شود.

ازدبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی در باره برنامه های این مجمع در برخورد با پدیده اسلام هراسی در غرب پرسیده شد که در پاسخ گفت: موضوع سازماندهی مسلمین از مسائل اساسی است که قبلا هم اشاره کردم و در واقع باید گفت تا مسلمانان انسجام واتحاد لازم را در میان خود بوجود نیاورند. امکان انجام عمل مناسب نخواهد بود. بنابراین باز هم به همان موضوع تشکیل مجامع محلی اشاره می کنم که متعاقب آن مسلمانان باید تحت عناوین مختلف وبا تشکیل مؤسسات مردم نهاد انسجام لازم را پیدا کرده واینگونه در مسائل مختلف اثرگذار باشند.

وی افزود متاسفانه چون در گذشته این سازماندهی وانسجام صورت نگرفته لذا مسلمانان تاکنون نتوانسته اند از ظرفیت های خودشان وهمینطور از ظرفیت های موجود در جامعه غربی بهره ببرند.

آیت الله اراکی همچنیمن یادآور شدند که حضور در بدنه تشکیلات حقوقی ونیز حضور در بدنه تشکیلات رسانه ای از نکات مهم واثرگذاری است که مسلمانان باید برای استفاده از ظرفیت های موجود در این عرصه ها گام های اساسی بردارند.

دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی در پایان این گفتگو به اهداف وبرنامه های این مجمع برای راه اندازی یک شبکه تلویزیونی ماهواره ای به منظور ترویج فرهنگ تقریب و وحدت در میان مسلمین اشاره کرد وگفت انشاءالله در آینده نزدیک شاهد راه اندازی این شبکه تلویزیونی خواهیم بود.