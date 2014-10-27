جهان عقلانیت دینی در آینده جانشین جهان نیرنگ خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر؛ نخستین جلسه از سلسله نشست های دوشنبه های دانشکده مطالعات جهان با سخنرانی دکتر سعید رضا عاملی با عنوان «دو فضایی شدن، بومی سازی و توسعه تجدد غربی» برگزار شد.
سعید رضا عاملی، استاد مطالعات آمریکای شمالی دانشگاه تهران، در این نشست با اشاره به اهمیت فرهنگ گفت: امروز با پدیدههای نوینی که در عرصه اجتماعی حادث شده است، فرهنگ نقش مرکزی دارد و سایر حوزهها با آن در ارتباط هستند. اما فرهنگ در مطالعات جهان که به مطالعه کشورهای مختلف همت گماشته است، نقش محوری دارد.
استاد ارتباطات دانشگاه تهران تصریح کرد: با ظهور فضای مجازی در حوزه فرهنگ از دو فضایی شدن صحبت میکنیم. به این معنا که همه اشکال منابع فرهنگی تحت ظهور فضای مجازی دگرگون میشود و در این فضا و بافت، فرهنگ فراتر از مکان زندگی است و دیگر فرهنگ آن معنای سابق را ندارد زیرا وجه اشتراک ملتها با هم بسیار بیشتر شده است. یکی از این فاصلهها زبان بود که با ظهور فضای مجازی زبان نیز تحول یافت و امکان ترجمه متون در زبانهای مختلف برای همه کاربران فراهم شد.
دکتر عاملی خاطرنشان کرد: اکنون دیگر فرهنگ مسیر زندگی نیست بلکه ابعاد خاصی از مسیر زندگی که تمایز ایجاد میکنند، فرهنگ است.
وی با اشاره به یکسویه بودن جریان توسعه فناوریهای ارتباطی گفت: امروز با پدیده جدیدی به نام «وبیوود» مواجهیم زیرا ۹۵ درصد کاربران اینترنت بر اساس الگوریتم آمریکایی کار میکنند که دلیل اصلی آن این است که توان فناوری این حوزه در اختیار شرکتهایی است که آمریکاییاند.
دکتر عاملی درباره تأثیر اینترنت بر شئون مختلف زندگی مردم اضافه کرد: خانوادهها اکنون با نوعی بی وفایی اینترنتی مواجهند که در آن اعضای خانواده نسبت به هم بی وفا هستند اما به اینترنت وفادارند و به جای ارتباط با هم به اینترنت وصل میشوند. نظام حکمرانی، نظام شهرسازی، نظام آموزش عالی، فضای سرگرمی و …. تغییر یافتهاند. به جای مکان، فضا محوریت فرهنگی یافته است. فرهنگ محلی، به فرهنگ محلی جهانی تغییر یافته و نوعی همسایگی جدید به وجود آورده است. منطق فرهنگ جدید عدد است. فرهنگ چهره به چهره به نوعی فرهنگ لایه به لایه تبدیل شده است. فرهنگ انسانی به فرهنگ انسانی – دیوایسی تبدیل شده است. این دیوایسی شدن نوع جدیدی از ماشینیسم را به وجود آورده است که بر رفتار انسان تأثیر عمیقی گذاشته است.
استاد ارتباطات با طرح این پرسش که چه آیندهای قابل تصویر است، گفت: فناوری به سمت ادغام در زندگی اجتماعی افراد پیش میرود و این نگران کننده است. این نگرانی در فرهنگهای مختلف وجوه گوناگونی دارد. حتی غرب هم نگران چالشهایی است که این دیوایسها برای زندگی اجتماعی ایجاد کردهاند. روابط انسانی و میل به ناهنجاریها در این روابط نگران کننده است. اکنون فرزندان تک والده و بی پدر یکی از بحرانهای جدی غرب است. دایره فرهنگ مخالفت در غرب هر روز بزرگ تر میشود. مخالفتها اشکال متعدد و گسترش روزافزونی یافته است که یکی از آنها مخالفت با جنگ است که ارزش مبارکی است و علیه فقدان توجه به معنویت و سیاستهای جنگطلبانه غرب صورت میگیرد. این نشان میدهد که بین سیاستمداران غرب سرمایه داری و مردم فاصله زیادی وجود دارد.
دکتر عاملی در پایان اظهار داشت: آینده در دست اندیشههای جامع نگر دینی است. غرب در زمینههای مختلفی پیشرفت داشته است اما در حوزههای دیگری فقدان وجود دارد. یقیناً در آینده، چنانکه وعده خداوند است، جهان عقلانیت دینی جانشین جهان نیرنگ خواهد شد. این جلسه با پرسش و پاسخ خاتمه یافت.