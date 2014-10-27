تهدیدهای فراروی جوانان بسیار سنگین و جدی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جعفری نسب صبح دوشنبه در نشست هیئت رئیسه دانشگاه آزاد قائمشهر گفت: بی انصافی است بگوییم هویتمان را از دست داده ایم. جوانان ما جوانان بسیار خوبی هستند اما تهدیدهایی که در مقابلشان هست نیز بسیار سنگین است.

جعفری نسب اسلام را یک دین جامع و هم پوشان برای بشریت عنوان کرد و گفت: خداوند برای اینکه انسان را به قله معنویت و انسانیت برساند هیچ دینی را به بشر معرفی نکرده مگر اینکه خلاصه شده از تمام ادیان در اسلام باشد، امروز معاندین تلاش می کنند این فضای ایجاد شده برای بشریت را دچار مشکل و چالش کنند.

وی یکی از مشکلات جامعه امروز را بحث فناوری های نوین و ارتباطات فکری حاکم در جهان دانست و گفت: این فناوری ها ضمن اینکه در دنیا آرامش ایجاد نکرده خیلی از مشکلات شخصیتی دنیای امروز هم ناشی از همین پیشرفت هاست.

جعفری نسب انقلاب اسلامی را انقلاب خرد، دانش و دانشمندان عنوان کرد و گفت: ملت ایران با کمک امام خمینی(ره) توانستند سرنگونی رژیم شاهنشاهی را فراهم کنند و با روشن شدن چراغ انقلاب اسلامی موجب خوشنودی همه مردم دنیا شد.

جعفری نسب در خاتمه به دختران و پسران برای پوششان در جامعه تأکید کرد و گفت: با وجود نرم افزارها و فناوری های موجود در کشور از خودشان مراقبت کنند تا دچار فساد و انحراف نشوند و نیروی انتظامی را به عنوان یک دستگاه امنیتی پشتیبان خود بدانند.