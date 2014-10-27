قاچاق ارز از مرز های شرقی دسیسه جدید دشمن برای ضربه به نظام است

سید مرتضی مدنی فدکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: یکی از نقشه های جدید دشمن برای افزودن بر فشار اقتصادی و تحریم کشور قاچاق ارزاز طریق مرزها است و دشمن سعی دارد تا در شرایط تحریم با خروج پول رایج جمهوری اسلامی ایران بر نظام پولی واقتصاد داخلی کشور لطمه وارد کند.

وی با بیان اینکه برای جلوگیری از این موضوع تشدید برخورد قانونی با قاچاقچیان ارز توسط تعزیرات حکومتی و هماهنگی لازم با دستگاه های ضابط و کاشف از جمله گمرک و نیروی انتظامی به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است ادامه داد: در همین راستا در 6 ماهه ابتدای سال جاری از خروج بیش از 7 میلیارد ریال ارز رایج از طریق مرزهای استان جلوگیری بعمل آمده است.

مدنی فدکی عنوان کرد: تعزیرات حکومتی برخورد جدی با متخلفان اقتصادی به ویژه قاچاقچیان ارز را در دستور کار خود قرار داده و در همین راستا از ابتدای سال 93 تاکنون تعداد 18 فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شده است که تمامی پرونده ها با توجه به حساسیت موجود در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: در همین راستا تعداد 18 پرونده قاچاقچیانی که در مجموع قصد خروج ارز از طریق مرز های استان را داشتند در اسرع وقت رسیدگی و علاوه بر ضبط ارز های مکشوفه این متخلفان به پرداخت افزون بر 14 میلیارد و 15 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شدند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تاکید کرد: تعزیرات حکومتی در برخورد با متخلفین اقتصادی هیچ مسامحه ای نخواهد داشت و با توجه به صلاحیت های سازمانی به شدت با سودجویان و قاچاقچیان مقابله خواهد کرد.