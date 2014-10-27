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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۵۱

رقابت 400 عضو هلال احمر استان یزد در رفاقت مهر

رقابت 400 عضو هلال احمر استان یزد در رفاقت مهر

يزد ـ خبرگزاري مهر: 400 عضو هلال احمر استان يزد از 10 شهرستان اين استان، در رقابت هاي "رفاقت مهر" شركت كردند و برگزيدگان اين دوره از رقابت ها مورد تجليل قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، معاون جوانان جمعيت هلال احمر استان يزد در حاشيه برگزاري مراسم اختتاميه "رفاقت مهر" در اردوگاه هلال احمر علي آباد اظهار داشت: اين بيست و ششمين دوره مسابقات "رفاقت مهر" در استان يزد است كه امسال با حضور 400 نفر از برگزيدگان مراحل قبل برگزار شد.

حامد صديقي با بيان اينكه اين دوره از رقابت ها در دو مرحله خواهران و برادران برگزار شد، عنوان كرد: شركت كنندگان در رشته هاي حفظ و قرائت قرآن کریم، زبان انگلیسی، حمل تخصصی، اسکان اضطراری و کمک‌های اولیه  شرکت کردند و برگزیدگان آن به مسابقات کشوری رفاقت مهر اعزام خواهند شد.

اين مسئول يادآور شد: مرحله كشوري رفاقت مهر، اواخر آبان ‌ماه و اوايل آذرماه سال جاري در مشهد مقدس برگزار می شود.

معاون جوانان جمعیت هلال احمر استان یزد با اشاره به اهداف برگزاري اين رقابت ‌ها و سازنده خواندن آن، عنوان كرد: مسابقات رفاقت مهر كه در چند مرحله برگزار مي‌شود، ارتقاء توان امدادی و جسمانی اعضاي جوانان، تمرین فعالیت‌ های گروهی و همچنین آشنایی هر چه بیشتر جوانان با کلام وحی را دنبال مي ‌كند.

کد مطلب 2410610

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