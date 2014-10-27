تحصیل ۱۵۰۰ دانشجوی ایرانی در اتریش

به گزارش خبرنگار مهر، فریدریش اشتیفت صبح دوشنبه در جریان دیدار با استاندار لرستان با تقدیر از مهمان نوازی مردم و مسئولان لرستان اظهار داشت: خوشحالم که فرصتی فراهم شد تا دیدار از لرستان و خرم آباد داشته باشم.

وی با بیان اینکه اولین برداشت از شهر خرم آباد که افراد را تحت تاثیر قرار می دهد زیبایی لرستان و خرم آباد است افزود: دیروز از قلعه تاریخی فلک الافلاک بازدید داشتیم که مثل قلعه های کتابهای داستانی بود با نورهایی که به سمت این بنای تاریخی نشانه می رود و قرار گیری پل صفوی در کنار این بنای تاریخی نشان می دهد که ظرفیت بالایی به لحاظ گردشگری در این محل وجود دارد.

آمادگی در زمینه توسعه روابط گردشگری لرستان و اتریش

سفیر اتریش در تهران با اشاره به ظرفیتهای گردشگری لرستان بیان داشت: اتریش کشوری است که بخش عمده اقتصاد آن بر محور گردشگری قرار دارد به طوریکه با جمعیت هشت میلیون نفری سالانه نزدیک به ۱۲۰ میلیون نفر توریست دارد.

اشتیفت با اشاره به بازدید رئیس اتاق بازرگانی خرم آباد از یکی از شهرهای اتریش عنوان کرد: اگر زیرساختها در لرستان فراهم شود آمادگی در زمینه توسعه روابط گردشگری وجود دارد.

وی با بیان اینکه ظرفیتهای خوبی در زمینه کارخانجات داروسازی نیز در لرستان وجود دارد افزود: همچنین در اتریش مدارس عالی زیادی با سطح بالا در زمینه آموزش گردشگری وجود دارد که ما آمادگی داریم که دانشجوهای ایرانی بتوانند از ظرفیت این مدارس بهره بگیرند.

سفیر اتریش در تهران با اشاره به ملاقات در نظر گرفته شده با روسای دانشگاههای لرستان یادآور شد: اتریش علاقه زیادی برای گسترش همکاری های بین دانشگاهی با ایران دارد.

۱۵۰۰ دانشجوی ایرانی در اتریش مشغول به تحصیل هستند

وی با بیان اینکه در ماه آوریل سال جاری یک هیئت عالی رتبه از دانشگاههای اتریش به ایران سفر کردند افزود: در جریان این سفر گفتگوهایی انجام شد و قرار است موافقتنامه همکاری در این زمینه به منظور تبادل دانشجو و استاد و همچنین انجام پروژه های مشترک امضا شود.

اشتیفت با اشاره به اینکه هم اکنون هزار و ۵۰۰ دانشجوی ایرانی در اتریش مشغول به تحصیل هستند گفت: علاقه داریم این رقم افزایش یابد چرا که حضور دانشجویان ایرانی در اتریش برای ادامه تحصیل ریشه در تاریخ داشته و از سال ۱۹۵۰ دانشجویان ایرانی در اتریش حضور دارند.

وی افزود: همچنین ترغیب کرده ایم که دانشجوهای اتریشی نیز برای تحصیل به ویژه در رشته های فنی که سطح بالایی در ایران دارد به این کشور مراجعه کنند.

دوستی های عمیقی بین ایران و اتریش وجود دارد

سفیر اتریش در تهران در ادامه سخنان خود با بیان اینکه پیشنهادات مطرح شده در زمینه خواهرخواندگی و برگزاری هفته های فرهنگی مشترک را به متولیان امر در کشورش منتقل می کند بیان داشت: ایران همواره یکی از مهم ترین بازارهای اتریش بوده است که به طور قطع دوباره نیز به همین جایگاه بازخواهد گشت.

وی با بیان اینکه تجاربی که شرکت های اتریشی در ۵۰ سال اخیر در ایران داشته اند تجارت بسیار خوبی است افزود: در سایه روابط اقتصادی دوستی های عمیقی بین دو کشور ایجاد شده است.

اشتیفت با بیان اینکه شرکت های اتریشی آماده هستند که دوباره وارد بازار ایران شوند عنوان کرد: ما به عنوان کشور اتریش امیدواریم که جو مثبت حاکم بر وین تاثیر خود را بر روی مذاکرات هسته ای بگذارد.

سفیر اتریش در تهران با بیان اینکه در زمینه خواهرخواندگی لرستان و یکی از شهرهای اتریش در جایگاه تصمیم گیری قرار ندارد بیان داشت: این موضوع را منتقل خواهم کرد.

انجمن فرهنگی اتریش تنها انجمن فرهنگی کشورهای اروپایی در ایران

وی با بیان اینکه همکاری های فرهنگی ایران و اتریش از سال ۱۹۵۸ تاکنون به مدت نزدیک به ۶۰ سال در قالب مرکز فرهنگی اتریش در تهران وجود دارد افزود: انجمن فرهنگی اتریش تنها انجمن فرهنگی کشورهای اروپایی است که همچنان برقرار بوده و همکاری نزدیکی با هنرمندان ایرانی دارد.

اشتیفت با بیان اینکه به طور مرتب هنرمندان اتریشی در تهران حضور دارند گفت: همچنین یک پروژه تحت عنوان "هنرمند ساکن" نیز توسط اتریش در حال اجرا است که هنرمندان اتریشی در تهران ساکن می شوند و با هنرمندان ایرانی همکاری می کنند.

سفیر اتریش در تهران با بیان اینکه بعد از به عهده گرفتن دولت توسط دکتر روحانی همکاری بسیار نزدیکی بین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سفارت اتریش به وجود آمده است گفت: پروژه های مشترکی نیز بین دو کشور تعریف شده است.

یکی از بزرگترین ارکسترهای اتریش به ایران سفر می کند

وی یادآور شد: در سال ۲۰۱۶ یکی از بزرگترین ارکسترهای اتریش به ایران سفر می کند و آمادگی داریم که هنرمندان ایرانی و لرستانی نیز در مناسبت های مختلف در اتریش اجرای برنامه داشته باشند.

اشتیفت با یادآوری اینکه مشترکات زیادی میان لرستان و کشور اتریش وجود دارد عنوان کرد: هر دو کوهستانی بوده و منابع آبی فراوانی در اختیار دارند.

وی با اشاره به غنای فرهنگی لرستان و اتریش بیان داشت: البته تاریخ لرستان در مقایسه با اتریش قابل دسترسی نیست به طوریکه محصولات برنزی لرستان در کشور اتریش بسیار شناخته شده است.

سفیر اتریش در تهران بیان داشت: ظرفیت برگزاری نمایشگاههایی به منظور نمایش آثار تاریخی و برنزی لرستان در اتریش وجود دارد به طوریکه پیش از این نیز یک نمایشگاه تاریخی ایران در یکی از موزه های اتریش برگزار شد که تجربه بسیار موفقیت آمیزی در سطح بین المللی بود.