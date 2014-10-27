ضرورت تجهیز دامپزشکی اردبیل برای شرایط بحرانی/ قاچاق دام تهدید جدی است

صادق صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: امکانات موجود جهت اقدام در شرایط بحران شامل همان امکانات و استعدادهای موجود در ادارات دامپزشکی است با این تفاوت که در موقع بروز بحران باید با بسیج تمامی امکانات موجود در بخش دولتی و غیردولتی به مقابله با بحران پرداخت.

مدیر کل دامپزشکی استان از جمله اقدامات دامپزشکی استان در راستای تجهیز امکانی را فعال سازی 35 باب درمانگاه تمام وقت، 23 باب درمانگاه پاره وقت‏، پنج باب مرکز مایه کوبی مستقل و 24 باب مرکز مایه کوبی وابسته عنوان کرد.

به گفته وی علاوه بر این 63 باب داروخانه دامپزشکی، چهار باب آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی، سه باب مرکز توزیع واکسنهای دامی، هفت باب شرکت پخش داروهای دامی و هفت باب مرکز خرده فروشی واکسن در سطح استان فعال شده است.

صالحی اضافه کرد: همچنین تعداد 75 نفر از فارغ التحصیلان این رشته واجد کارت مایه کوبی هستند که بصورت شبانه روزی و در تمامی شرایط آب و هوایی خدمات رسانی انجام می دهند.

صالحی با بیان اینکه 16 اکیپ واکسیناسیون مجهز به تمامی وسایل و امکانات لازم فعال شده است، تصریح کرد: از جمله نیازمندی های خدمت رسانی بهتر اکیپ ها ایجاد محل مناسب جهت احداث داروخانه، کلینیک، آزمایشگاه و انبار دارو است.

وی در عین حال خودروی مناسب و ترجیحا کمک دار مخصوص مناطق کوهستانی و صعب العبور، لوازم و تجهیزات آزمایشگاه کافی و مدرن، لوازم واکسیناسیون پیشرفته و مواد و تجهیزات ضدعفونی کننده مناسب جهت استریلیزاسیون لوازم و تجهیزات و همین طورسمپاشی و ضدعفونی جایگاههای دام و طیور را از وسایل مورد نیاز اکیپ ها عنوان کرد.

تهدید آلودگی دامی در مرزهای مشترک استان

مدیر کل دامپزشکی استان با بیان اینکه اردبیل در منطقه ای پرخطر از نظر آلودگی های دامی قرار دارد، تاکید کرد: این استان 268 کیلومتر مرز مشترک با کشور جمهوی آذربایجان دارد که می تواند تهدیدی برای آلودگی دامی باشد.

وی بیان داشت: به دلیل نبود سیستم دامپزشکی منسجم و کارآمد در کشور همسایه خطر ورود بیماریهای دامی از طریق قاچاق یا واردات دام و نهاده های دامی و یا به طریق بیوتروریسم همیشه متصور بوده و بصورت یک خطر بالقوه جمعیت دامی استان را مورد تهدید جدی قرار می دهد.

صالحی از جمله اقدامات کنترل این معضل را اعمال ضوابط و قوانین قرنطینه ای شدید در مرزهای ورودی کشور و انجام مطالعات دقیق و کارشناسانه قبل از انجام معاهدات تجاری برشمرد.

وی با اذعان به اینکه هم اکنون این مهم در گمرک بیله سوار با جدیت و دقت هر چه تمام در حال انجام است، تاکید کرد: عدم آگاهی برخی از دامداران از اهمیت اقدامات دامپزشکی و بعضا عدم همکاری مناسب نامبردگان با ماموران تلقیح واکسن و... نیز طی سالیان گذشته در مقاطعی مشکل آفرین بوده است.

وی افزود: همچنین سنتی بودن پرورش دام در اغلب دامداریهای استان که اقدامات بهداشتی دامپزشکی را کم اثر و در مواردی بی اثر می سازد، نیازمند برنامه های گسترده فرهنگ سازی است.