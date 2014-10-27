برترین تصاویر هفته از کره زمین/ قطب شمال و جزایر آلاسکا را از فضا ببینید

به گزارش خبرگزاری مهر، ماهواره های فضایی تصاویر زیبا و گاهی شگفت انگیزی را به کره زمین ارسال می کنند که نه تنها برای کیهان شناسان جالب توجه هستند بلکه می توانند نگاه مخاطبان بسیاری را نیز به خود جلب کنند.

در این مطلب برخی از برترین تصاویر هفته را مشاهده می کنید:

* پارک ملی اگمونت/ نیوزلند

آتشفشان اگمونت آخرین بار در سال 1775 فوران کرد و اکنون این آتشفشان در قلب یک پارک ملی قرار گرفته است.

این تصویر درخشان از فراز نروژ، فنلاند و سوئد در شب هنگام گرفته شده تا اتصال این شهرها در شب به شکل اعجاب انگیزی به نظر برسد.

صحرای موهاوی

آسمان صحرای Mojave بسیار روشن بوده و مناطق کالیفرنیا، نوادا و آریزونا را پوشانده است. این تصویر فضایی از فراز صحرای موهاوی گرفته شده و با زیبایی خود هر بیننده ای را مجذوب می کند.

تصویری از جنوب جزایر پریبیلوف در آلاسکا که توسط ماهواره ناسا به ثبت رسیده است.

طوفان های سهمگینی که هر از گاهی در اطراف ایالت های امریکا به وقوع می پیوندند، تصویر فضایی زیبایی را خلق کرده اند.

تصویری از دریای یخ زده به همراه آب هایی که از اطراف به صخره ها برخورد می کنند، صحنه جذابی را از شمال غرب قطب شمال به تصویر کشیده است.