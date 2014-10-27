آمازون در سه ماه یک میلیارد دلار ضرر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، سهام آمازون پس از این که روشن شد چنین ضرر بزرگی را متقبل شده، 11 درصد سقوط کرد.

آمازون که به عنوان غول خرده فروشی آمریکایی شناخته می شود، نزدیک به 500 میلیون دلار ضرر را در سه ماه اخیر در آمریکا تجربه کرده که بزرگترین شکست در تاریخ محسوب می‌شود.

ارزش سهام این کمپانی ساعاتی پس از اعلام این خبر با کاهش 11 درصدی روبه رو شد و موجب شد تا ارزش این کمپانی به میزان بیش از 15 میلیارد دلار کاهش یابد.

با وجود این که این کمپانی فروشش را به میزان یک پنجم در سه ماه منتهی به اکتبر افزایش داده و آن را به سقف 20 میلیارد و 580 میلیون دلار رسانده، با این حال با صرف 437 میلیون دلار برای پروژه‌های جدید، سقوط بزرگی را تجربه کرده است. این میزان بیش از 10 برابر رقم 41 میلیون دلاری است که آمازون در همین دوه زمانی در سال پیش هزینه کرده بود.

میزان درآمدهای این کمپانی نیز هرچند رشدی 20 درصدی داشت و به 20 میلیارد و 580 میلیون دلار رسید اما با رقم مورد انتظار 20 میلیارد و 850 میلیون دلار فاصله داشت.

هزینه‌های علمیاتی نیز با افزایش از رقم 12 میلیارد و 400 میلیون دلار به رقم 14 میلیارد و 600 میلیون دلار در همین سه ماه از سال 2013، پس از آن ایجاد شد که جف بزوس مدیرعامل و بنیانگذار آمازون شروع به ولخرجی و هزینه‌های پیش بینی نشده کرد. این کمپانی علاقه شدیدی به خرید حقوق رسانه‌ها نشان داد و با شبکه های کابلی چون نت فیکس و هولو وارد مذاکره شد. مدیرعامل آمازون همچنین شرکت را مجاب کرد تا دهها میلیون دلار برای طرح استفاده از هواپیماهای بی سرنشین هزینه کند تا بتواند به عنوان ستون فقرات کمپانی برای تحویل اجناس سفارش شده عمل کند. هزینه‌های زیادی نیز برای سرویس وب و جمع آوری داده های آنلاین هزینه شد.

توماس سکوتاک رییس مالی این کمپانی اعلام کرد سال‌هاست که این کمپانی در حال سرمایه گذاری برای چیزهایی است که در پیش رویش وجود دارد و هنوز هم می داند که فرصت های زیادی را در برابر خود دارند.

این کمپانی انتظار دارد تا بین 27.3 میلیارد تا 30.3 میلیارد دلار را برای فصل آینده که دربرگیرنده تعطیلات است به فروش برساند. این در حالی است که تحلیل گران انتظار فروشی تا سقف 30.89 میلیارد دلار را داشتند.

در گذشته سهامداران این شرکت به برنامه ریزی‌های بزوس کاملا ایمان داشتند و صبورانه رفتار می‌کردند اما به نظر می رسد اکنون سرمایه گذاری در شرکت هایی چون اپل و گوگل مطمئن تر باشد.