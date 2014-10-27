آزمایشگاههای کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی تایید صلاحیت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدونا، دکتر حسین رستگار در خصوص نحوه نظارت برآزمایشگاههای همکار تجهیزات پزشکی گفت: با توجه به توافقات صورت گرفته بین آزمایشگاه مرجع و اداره کل تجهیزات پزشکی بزودی تمامی آزمایشگاه هایی که در کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی نقش دارند، توسط آزمایشگاه مرجع کنترل غذا و دارو و همکاری اداره کل تجهیزات پزشکی تایید صلاحیت شوند و تمامی اینها همانند آزمایشگاه های بخش خصوصی (غذا، دارو، آرایشی و بهداشتی داروهای گیاهی و مکمل ها) در حیطه آزمایشگاه تایید صلاحیت قرار گیرند.

وی اظهار داشت:تمامی آزمایشگاه هایی که از ما تائید صلاحیت بگیرند نتایج آزمایشهای آن ها برای اداره کل تجهیزات پزشکی قابل استفاده خواهد بود.

رستگار گفت: ما با توجه به توافقی که با اداره کل تجهیزات پزشکی داشته ایم تیم های کارشناسی بسیار قوی را توسط دو اداره کل تشکیل خواهیم داد و این دو اداره کل تمام آزمایشگاه هایی که در حال حاضر تجهیزات پزشکی را از لحاظ کیفیت تائید می کنند را تایید صلاحیت خواهد کرد و اینها به عنوان آزمایشگاه همکار و مجاز سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت به صورت رسمی فعالیت خواهند کرد و پرونده آنها در کمیته ای که بدین منظور تشکیل شده مطرح وبه آن هایی که تائید صلاحیت شوند مجوز رسمی از طرف وزارت بهداشت برای فعالیت در زمینه کنترل کیفیت تجهیزات پزشکی داده خواهد شد.

مدیرکل آزمایشگاههای مرجع کنترل غذا و دارو:امیدواریم با راهکاری که در نظر گرفته شده در راستای ساماندهی آزمایشگاه ها بصورت رسمی بتوانیم به آن ها مجوز بدهیم و اینها تحت پوشش یک سامانه و نظارت کامل و اصولی مانند بقیه آزمایشگاه های غذا و دارو، آرایشی و بهداشتی و مکمل ها و طبیعی بتوانند مجوز بگیرند.



رستگار در پایان در خصوص اهمیت این توافق اظهار داشت: این امر باعث خواهد شد که از این به بعد تمامی آزمایشگاه های تجهیزات پزشکی که در کشور وجود دارند بتوانند از یک کانال و از یک مسیر تائید صلاحیت را بگیرند و با نظارت کامل سازمان غذا و دارو فعالیت نمایند.