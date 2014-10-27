ایجاد خط سوم انتقال گاز سراسری به اردبیل مطالعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ودود پناهنده پیش از ظهر دوشنبه در جلسه توسعه خطوط انتقال گاز استان اردبیل اضافه کرد: فعال سازی خط سوم از جاده سرچم و شهرستان خلخال به مرکز استان هم اکنون در دست مطالعه است.

وی تاکید کرد که اجرای این طرح می تواند نیاز به تامین گاز استان را حتی در شرایط بحرانی تامین کند.

معاون امور بهره برداری شرکت گاز استان با اذعان به اینکه اردبیل یک منطقه سردسیر است، از جمله دغدغه های این دستگاه اجرایی را فعال سازی خط دوم و سوم انتقال گاز عنوان کرد.

وی افزود: پیش از این خط انتقال از آستارا به اردبیل می رسید و با افت فشار در استان های شمالی در اردبیل افت محسوس فشار گاز احساس می شد.

به گفته پناهنده با تقویت ایستگاه تقویت فشار سراب خط انتقال گاز اردبیل دو طرفه شده است و این مهم موجب خواهد شد با افت فشار مواجه نشویم.

وی همچنین از تجهیز ایستگاه های تقویت فشار گاز استان به سیستم مونیتورنیگ خبر داد و هدف از اجرای این طرح را پایش آن لاین فشار گاز برشمرد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر ایستگاه "قره لر" بصورت پایلوت به این سیستم تجهیز شده و این روند در مابقی ایستگاه ها ادامه خواهد یافت.

پناهنده از نصب شتاب نگار به ایستگاه های تقویت فشار خبر داد و بیان داشت: در برنامه های فعلی شرکت گاز مقاوم سازی ایستگاه های تقویت فشار نیز مورد توجه است.