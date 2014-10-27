عملیات بهسازی آرامگاه کوروش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مصیب امیری گف: این پروژه به منظور بهسازی امور تاسیساتی ، نورپردازی آرامگاه و ایجاد کانال انتقال تاسیسات ، کف سازی صفه آرمگاه و ایجاد مسیر بازدید ، ایجاد زیر ساخت های تاسیساتی و دوربین های مدار بسته و همچنین روشنایی آرامگاه اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه عملیات مورد نظر در پیرامون آرامگاه کوروش اجرا می شود گفت: گردشگرانی که وارد مجموعه جهانی پاسارگاد می شوند می توانند از سایر قسمت ها شامل کاخ انسان بالدار ، کاخ اختصاصی ، کاخ پذیرایی و ایوان تخت یا تخت سلیمان و ... بازدید کنند، اما تا مدت زمان اجرای این پروژه بازدید از مقبره از نزدیک میسر نیست.

مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری فارس گفت: در طرح ساماندهی مقبره کوروش مسیر بازدید برای بازدید کنندگان تعریف خواهد شد و همچنین با ایجاد رمپ مخصوص برای معلولین، امکان بازید آنها از مقبره نیز فراهم می شود.

امیری با شاره به اینکه پاسارگاد به عنوان یکی از جاذبه های شاخص تاریخی استان مورد بازدید تعداد بیشمار گردشگران داخلی و خارجی قرار دارد گفت: در طول 6 ماهه نخست امسال حدود 267 هزار نفر گردشگر از این مجموعه جهانی بازدید داشته اند و همچنین این مجموعه جهانی مورد بازدید بیش از 24 هزار نفر گردشگر خارجی در این زمان قرار گرفته و همواره به عنوان یکی از 6 جاذبه شاخص و پر بازدید استان وکشور مورد توجه قراردارد.