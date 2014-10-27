تکرار سونامی عظیم 500 سال پیش هاوایی در آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، حدود 500 سال پیش زمین لرزه مهیبی آلاسکا را به لرزه درآورد که در نتیجه آن امواج سهمگینی به ارتفاع 9 متر سواحل هاوایی را درنوردیدند. در نتیجه این حادثه انبوهی از بقایای مرجان ها و پوسته نرم تنان در حفره بزرگی واقع در منطقه Kauai مدفون شد.

گفته می شود این زمین لرزه 9 ریشتر قدرت داشته که موجب شکل گیری امواج سهمگینی در سواحل هاوایی در حد فاصل سالهای 1425 تا 1665 میلادی شده است.

اکنون دانشمندان هشدار می دهند که احتمال وقوع زمین لرزه دیگری در آلاسکا و تکرار سونامی عظیم دیگری در هاوایی چندان بعید نیست.

البته به عقیده دانشمندان وقوع سونامی های عظیم پدیده ای نادر به شمار می آید به طوریکه گفته می شود در هر هزار سال تنها یک بار روی می دهد.

نتایج این مطالعه که توسط دانشگاه هاوایی صورت گرفته نشان می دهد مقامات اداره کننده هونولولو باید به فکر طراحی نقشه تخلیه اضطراری هاوایی در صورت وقوع سونامی عظیم باشند. به گفته محققان این دانشگاه درصورت وقوع چنین سونامی، جان یک میلیون تن از ساکنان هاوایی در معرض خطر قرار می گیرد.

رت باتلر که این مطالعه را انجام داده می گوید: با توجه به اینکه در آینده زمین لرزه های مهیبی روی خواهد داد، وقوع سونامی های عظیم نیز چندان بعید به نظر نمی رسد.

به عقیده دانشمندان از آنجاکه حفره عظیم ایجاد شده در جریان سونامی 500 سال پیش هاوایی درنقطه ای قرار دارد که حدود 7 متر از سطح آب بالاتر است می توان تصور کرد که چه امواج سهمگینی شکل گرفته که در جریان آن جانوران دریایی راهی این حفره شده اند.