طرح اطعام و احسان در ۱۹ موقوفه اردبیل اجرا می شود

حجت الاسلام اکبر قیامی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: اطعام بویژه در موقوفاتی که با نیت احسان در عزاداری های ماه محرم است به صورت شاخص اجرا می شود.

وی مهمترین موقوفه احسان را حسینیه حاجی عبدالله عنوان کرد و گفت: در طول دهه اول ماه محرم اجرای احسان و اطعام به ویژه برای مستمندان صورت خواهد گرفت.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تاکید کرد: عمل به نیت واقفان از جمله سیاست های کاری اوقاف استان است و بر همین اساس توجه به نیت واقف در نحوه استفاده از موقوفه اصل اساسی است.

وی تاکید کرد: ۹۸ درصد از بازنویسی نیات واقفان به اتمام رسیده است و در نظر داریم اجرای نیت واقف را به جد پیگری کنیم.

حجت الاسلام قیامی قیام عاشورا را از جمله بزرگ ترین تحولات فرهنگ ناب اسلامی دانست و تصریح کرد: برگزاری مناسبات و برنامه ها باید در راستای انعکاس و تبیین اهداف این قیام باشد.

وی از جمله مناسب ترین فرصت های مکانی برای برگزاری مراسمات عزاداری را بقاع متبرکه، موقوفات و امامزاده ها دانست و افزود: در همین راستا در طول برنامه های عزاداری ۲۸ بقعه متبرکه آماده برگزاری مراسمات شده اند.