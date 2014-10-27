علیرضا سعیدیپور مدیر سینما آزادی درباره فروش فیلمهای در حال اکران در این پردیس سینمایی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سه فیلم «شهر موشها 2» به کارگردانی مرضیه برومند، «آتش بس 2» به کارگردانی تهمینه میلانی و «ساکن طبقه وسط» ساخته شهاب حسینی در این مجموعه در حال نمایش است.
وی افزود: «آتش بس 2» از بین این فیلمها در سینما آزادی رتبه اول فروش را دارد.
سعیدیپور در پایان عنوان کرد: پس از «آتش بس 2»، فیلم «ساکن طبقه وسط» رتبه دوم فروش و در نهایت فیلم «شهر موشها 2» رتبه سوم فروش در سینما آزادی را به خود اختصاص دادهاند.