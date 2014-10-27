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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۴۹

«آتش بس 2» رتبه اول فروش در سینما آزادی را به‌دست آورد

«آتش بس 2» رتبه اول فروش در سینما آزادی را به‌دست آورد

«آتش بس 2» به کارگردانی تهمینه میلانی این روزها پرفروش‌ترین فیلم روی پرده در پردیس سینمایی آزادی است.

علیرضا سعیدی‌پور مدیر سینما آزادی درباره فروش فیلم‌های در حال اکران در این پردیس سینمایی به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر سه فیلم «شهر موشها 2» به کارگردانی مرضیه برومند، «آتش بس 2» به کارگردانی تهمینه میلانی و «ساکن طبقه وسط» ساخته شهاب حسینی در این مجموعه در حال نمایش است.

وی افزود: «آتش بس 2» از بین این فیلم‌ها در سینما آزادی رتبه اول فروش را دارد.

سعیدی‌پور در پایان عنوان کرد: پس از «آتش بس 2»، فیلم «ساکن طبقه وسط» رتبه دوم فروش و در نهایت فیلم «شهر موشها 2» رتبه سوم فروش در سینما آزادی را به خود اختصاص داده‌اند.

کد مطلب 2410643

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