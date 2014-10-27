به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ماشاالله صادقی قبل از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران ابراز کرد: در طول یك سال گذشته با پیگیری و همكاری اعضای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان 150 كمپ توسط نیروهای قانونی تعطیل شده و 150 واحد هم خودشان تعطیل كردهاند.
وی با بیان اینكه مراكز موجود برای درمان و خدمات رسانی به معتادان كافی نیست، گفت: كمپها باید دقیقا مطابق با پروتكلهای قانونی فعالیت كنند و هیچ فعالیتی خارج از این دستورالعملها پذیرفتنی نیست.
جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی مراكز ترك داوطلبانه یا كمپها (معروف به مراكز ماده 15)، مراكز ترك اجباری (ماده 16) و مراكز تبصره 2 را سه نوع مركز ترك اقامتی كوتاه و میان مدت برشمرد.
وی با اشاره به اینكه از سال گذشته پنج واحد از مراكز ماده 15 برای كاركرد دوگانه، تغییر وضعیت یافته و كار مراكز تبصره 2 را هم انجام میدهند، گفت: خانوادههایی كه با عضو معتاد خود مشكل دارند و فرد معتاد نیز حاضر نیست با میل خودش به این مراکز بیاید، مراكز تبصره 2 میتوانند با اجازه خانواده و مجوز قضایی، وارد عمل شده و فرد معتاد را به میل یا به اجبار به مركز ترك هدایت كنند.
سرهنگ صادقی به ضرب و جرح معتادانی كه حاضر نیستند داوطلبانه به مراكز بیایند، اشاره کرد و گفت: ضرب و جرح معتادان مانند دیگر افراد جامعه، ممنوع است و مجازات قانونی دارد، اما اگر معتاد در مقابل افرادی كه مجوز قضایی و اجازه خانواده را دارند مقاومت كند، ناچارند او را به مركز ترك ببرند.
جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در مورد محلات و پاتوقهای تجمع معتادان و فروش مواد مخدر در مشهد، گفت: در یك سال گذشته 300 خانه مشكوك به فروش مواد مخدر در مناطق حاشیهای و آسیب خیز مشهد تخریب یا پلمپ شده و صدها دستگاه خودرو و موتور سیكلت كه در این زمینه مشغول فعالیت بودهاند نیز توقیف شده است.
وی با تأكید بر اینكه برخی افراد قاچاقچی، پس از تخریب این خانههای فاسد به مراجع قانونی شكایت كردهاند، عنوان کرد: تمام تخریبها با مجوز قضایی انجام شده و پیش از آن، منطقه مورد نظر از طریق گشتهای نامحسوس و دوربینهای كنترلی، مورد شناسایی و بررسی قرار گرفته است.
شیشه ای که از پودرهای فاضلاب تهیه می شود
سرهنگ صادقی صادقی همچنین به آشپزخانههای تهیه مواد مخدر صنعتی اشاره کرد و افزود: با كمك اداره اطلاعات استان، تعدادی از این آشپزخانهها شناسایی و پلمپ شده است.
جانشین شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان رضوی در پایان ابراز کرد: شیشهای كه در این آشپزخانهها تولید میشود بسیار خطرناك است چرا که از مواد سمی، سموم مختلف و حتی پودرهای فاضلاب در تركیب آنها استفاده میشود.