طرح امداد و نجات زمستانی در استان کرمانشاه آغاز شد

عادل شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما، اظهار داشت: طرح امداد و نجات زمستانی از ابتدای ماه جاری در کرمانشاه آغاز شده است.

وی افزود: پانصد میلیون ریال برای خرید اقلام ضروری برای پایگاه های امداد و نجات جاده ای جمعیت هلال احمر استان اختصاص داده شده است.

مدیرعامل جمعیت استان با اعلام اینکه در فصل زمستان بارش برف و ریزش بهمن در جاده ها بسیار رخ داده و افراد در راه مانده نیازمند امداد رسانی به موقع هستند، اظهار کرد: پایگاه های امداد و نجات جاده ای استان از لحاظ عملیاتی و تجهیزات برای ارئه خدمات به افراد در راه مانده آماده می شوند.

وی افزود: اقلام ضروری خریداری شده شامل برنج، حبوبات، تخم مرغ، کنسرو، بیسکویت و ... است که در صورت احتمال بروز هرگونه حادثه برای گرفتاران در راه استفاده می شود.

شفیعی در پایان خاطرنشان کرد: دوره های بازآموزی برای امدادگران و نجاتگران شرکت کننده در طرح زمستانی از ابتدای ماه آینده برگزار می شود.