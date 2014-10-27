استفاده از تحقیقات و پژوهش های علمی در باغداری های سنتی ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه آموزشی باغبانی نوین در جهان ظهر دوشنبه با حضور طهماسبی معاون باغبانی وزیر جهادکشاورزی،پروفسور اسماعیل فلاحی استاد و محقق سرشناس ایرانی دانشگاه آیداهو و نائب رئیس انجمن باغبانی امریکا و جمع زیادی ازکارشناسان و کشاورزان و باغداران استان در سالن اجتماعات جهادکشاورزی قزوین برگزار شد.

اسماعیل فلاحی در این کارگاه آموزشی با ارائه گزارشی از وضعیت باغداری نوین در جهان اظهارداشت: ابزارآلات و تجهیزات کشاورزی در شرایط کنونی می تواند نقش مهمی در کاهش هزینه ها و وقت بهره برداران ایفا کند و شناسایی و آشنایی با این وسایل و برخورداری از آنها می تواند کمک کشاورزان باشد.

فلاحی بیان کرد: 35 درصد زمان باغداران در هنگام برداشت تلف می شود که می توان با ابزارهای نوین ضمن تامین راحتی بهره برداران به فعالیتها سرعت بخشید.

این کارشناس مطرح کشاورزی بین المللی تصریح کرد: استفاده از تحقیقات و پژوهش های نوین بهترین راهکار برای بسترسازی و ارتقاء کیفیت عملیات کاشت، داشت و برداشت است و ارتباط نزدیک مراکز علمی و تحقیقاتی با کشاورزان سنتی روش خوبی برای انتقال آموخته ها به باغداران است.

ایجاد باغات نمونه الگویی برای کشاورزان ضروری است

فلاحی تصریح کرد: آموزشکده های کشاورزی میتوانند با ایجاد باغات نمونه در محل مزارع الگوهای عملیاتی را به کشاورزانی که به روش سنتی کار می کنند ارائه دهند و با تولید محصولاتی کیفی زمینه استقبال کشاورزان از روشهای جدید را فراهم کنند.

وی بیان کرد: تولید کیفی محصولات کشاورزی موجب بالا رفتن سود اقتصادی بهره برداران می شود و زمینه توسعه صادرات را نیز فراهم می کند و برای تحقق این موضوع ارتباط کارشناسان با بهره برداران نیز نقش مهمی ایفا می کند.

فلاحی یادآورشد: برگزاری دوره های آموزشی و آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی جهان می تواند کشاورزان ما را با روشهای نوین مانوس کرده و فاصله روشهای سنتی با نوین را مشخص کند تا بتوان گام موثری برای تقویت آموخته های علمی برداشت.

کورش کشاورز سرپرست جهاد کشاورزی استان قزوین هم هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را ارتقاء بینش علمی و تخصص کشاورزان ذکر کرد و اظهارداشت: در استان قزوین 80 هزار هکتار باغ به کشت محصولات باغی اختصاص یافته و بیش از 40 هزار بهره بردار در این باغات فعالیت کنند.

وی افزود: در باغات استان سالانه 500 تا 700 هزارتن انواع محصولات باغی تولید می شود و آشنایی کشاورزان با روشهای نوین می تواند به ارتقاء کیفی تولید هم کمک کند.

در ادامه کشاورزان سوالات خود را در خصوص کاربردی کردن روشهای جدید و علمی در مزرعه مطرح کردند که به آنها پاسخ داده شد.