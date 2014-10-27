جشنواره تنها یک خشت برای ساختن دیوار شعر انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی داوودی مدیر دفتر شعر حوزه هنری طی حکمی از سوی محمد حمزه‌زاده به عنوان دبیر چهارمین جشنواره شعر انقلاب اسلامی معرفی شد.

داوودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سه دوره گذشته بر این جشنواره در سخنانی اظهار داشت: من باورم این است که با برگزاری یک جشنواره صرف نمی‌توان انتظار داشت تا در جریان شعر انقلاب اسلامی اتفاقی روی دهد اما این جشنواره می‌تواند مانند یک خشت برای ساختن بنای بزرگ این جریان ادبی به کار خود بپردازد.

وی همچنین افزود: جشنواره شعر انقلاب یک گردهم‌آیی ادبی است که می‌تواند چراغ شعر انقلاب را روشن نگاه دارد و موجب گردهم‌آیی شاعران انقلاب در سراسر کشور شود. همین موضوع و گردهم‌آیی است که برای تولید شعر انقلاب انگیزه ایجاد می‌کند و حیات آن را تداوم می‌بخشد.

داوودی همچنین مهمترین ویژگی چهارمین دوره از جشنواره شعر انقلاب را برگزاری آن در خارج از تهران و در استان سیستان و بلوچستان عنوان کرد و گفت: این مساله که قابلیت‌‌های استانی را برای شکل دهی به این جریان به کار بگیریم بسیار پسندیده است. البته شکل اجرای جشنواره نیز به همین تناسب کمی تغییر خواهد داشت.

یادآوری می‌شود محمد حمزه زاده در بخشی از حکم خود برای داوودی آورده است: انتظار می رود با توجه به برگزاری این دوره از جشنواره در استان سیستان و بلوچستان، علاوه بر تمهید حداكثری شاعران كشور در این رویداد هنری، زمینه بروز و حضور استعدادهای بومی این استان باستانی نیز بیش از پیش فراهم آید و شاهد آثار برجسته ای از شاعران این خطه از سرزمین مان باشیم.

چهارمین جشنواره شعر انقلاب بهمن ماه سال جاری در زاهدان برگزار می‌شود.