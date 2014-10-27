۳۰۰ کیلو گرم مواد مخدر در لرستان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی لرستان ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این میزان مواد مخدر طی سه عملیات از یکم تا چهارم آبان ماه امسال از سوی نیروی انتظامی استان کشف و ضبط شده است عنوان کرد: در هر کدام از این عملیات ها ۵۶ کیلوگرم، ۷۶ کیلو گرم و ۱۳۸ کیلوگرم مواد مخدر از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در جریان کشف و ضبط این میزان مواد مخدر در استان ۱۰ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شدند گفت: همچنین شش دستگاه خودرو نیز از سه باند مواد مخدر توقیف شد.

سردار قنبری بیان داشت: این میزان مواد مخدر قرار بود که طی سه مرحله به استانهای اصفهان، خوزستان و همچنین استان لرستان منتقل شود که با اقدامات صورت گرفته از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نیروی انتظامی لرستان این عملیاتهای انتقال مواد مخدر ناکام ماند.