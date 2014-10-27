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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۲:۲۲

سردار قنبری:

۳۰۰ کیلو گرم مواد مخدر در لرستان کشف و ضبط شد

۳۰۰ کیلو گرم مواد مخدر در لرستان کشف و ضبط شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان لرستان از کشف ۳۰۰ کیلو گرم مواد مخدر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد قنبری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با اقدامات صورت گرفته از سوی نیروی انتظامی لرستان ۳۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این میزان مواد مخدر طی سه عملیات از یکم تا چهارم آبان ماه امسال از سوی نیروی انتظامی استان کشف و ضبط شده است عنوان کرد: در هر کدام از این عملیات ها ۵۶ کیلوگرم، ۷۶ کیلو گرم و ۱۳۸ کیلوگرم مواد مخدر از قاچاقچیان کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی استان لرستان با بیان اینکه در جریان کشف و ضبط این میزان مواد مخدر در استان ۱۰ نفر از قاچاقچیان مواد مخدر دستگیر شدند گفت: همچنین شش دستگاه خودرو نیز از سه باند مواد مخدر توقیف شد.

سردار قنبری بیان داشت: این میزان مواد مخدر قرار بود که طی سه مرحله به استانهای اصفهان، خوزستان و همچنین استان لرستان منتقل شود که با اقدامات صورت گرفته از سوی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی نیروی انتظامی لرستان این عملیاتهای انتقال مواد مخدر ناکام ماند.

کد مطلب 2410675

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