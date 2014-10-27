واکنش آمریکا به پیروزی های اخیر ارتش عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "برت مک‌گورک" معاون مشاور وزیر خارجه آمریکا که معاون ژنرال "جان آلن" نیز محسوب می شود، با صدور بیانیه ای پیروزی های نیروهای ارتش عراق و پیشمرگه کرد در روزهای اخیر را مهم توصیف کرد.

در روزهای اخیر نیروهای ارتش عراق با مشارکت نیروهای مردمی، منطقه استراتژیک "جرف الصخر" در نزدیکی بغداد را از لوث تروریستهای تکفیری آزاد کردند.

پیروزی های نظامی ارتش عراق در حالی است که نخست وزیر این کشور نیز در حال انجام مذاکرات برای تقویت موضع دولت در برابر داعش است. در همین رابطه "حیدر العبادی" نخست وزیر عراق، در سفر اخیر خود به امان، پایتخت اردن با تعدادی از سران قبایل سنی عراقی دیدار داشته است.

سران قبایل سنی عراق در این دیدار بر حمایت قبایل سنی مذهب از دولت این کشور در رویارویی با بحران داعش در عراق و سرکوب این گروه تروریستی تاکید کردند.

العبادی نیز در مقابل متعهد شد که در همین راستا از این قبایل حمایت تسلیحاتی به عمل آورده و شرایط را برای ارائه آموزشهای نظامی به آنها فراهم کند.