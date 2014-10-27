به گزارش خبرگزاری مهر، نوید نجاتبخش که در یازدهمین نمایشگاه صنایع و تجهیزات پزشکی اصفهان حضور داشت، ، اظهار کرد: دستگاه شتاب‌دهنده، پیشرفته ترین دستگاه پزشکی دنیا است که شرکت بهیار صنعت سپاهان تا پایان سال 1393 موفق به تولید آن خواهد شد.

وی افزود: این دستگاه با تولید یونیزان با انرژی بالای شش مگاوات و تابش آن به سلول‌های سرطانی، سرطان را نابود می‌کند. در حال حاضر در ایران 60 دستگاه شتاب دهنده وجود دارد که این تعداد باید به 200 دستگاه افزایش یابد چراکه برای هر یک میلیون نفر، دو تا سه دستگاه شتاب‌دهنده لازم است.

نجاتبخش با بیان اینکه سطح کیفی این دستگاه با استانداردهای جهانی برابری می‌کند، اظهار داشت: رویکرد این شرکت رسیدن به خودکفایی در تولید تجهیزات پزشکی کشور در راستای بیانات مقام رهبری است و این شرکت با تقاضاهایی که برای این محصول دریافت کرده است، می‌تواند بازار کشور و همین طور بازار منطقه را تا حد زیادی پوشش دهد.

رییس هیأت مدیره بهیار صنعت سپاهان در خصوص اهمیت نمایشگاه تخصصی صنایع پزشکی اصفهان گفت: نمایشگاه ویترین شرکت‌ها است که می‌توانند خود را در آن محک بزنند و نقاط ضعف خود را در ارتباط با مشتریان برطرف کرده و همچنین اطلاعات جدیدی به دست آورند.

نمایشگاه به بازدید از کارخانجات منتهی شود

نجاتبخش با بیان اینکه اگر این نمایشگاه به بازدید از کارخانجات منتهی شود، بسیار تأثیرگذارتر خواهد بود، ادامه داد: اگر مدیران پشت صحنه کار را ببینند خرید خارجی نمی‌کنند، چون متأسفانه در کشور استفاده از تجهیزات خارجی نوعی کلاس کاری محسوب می شود و تولیدکننده داخلی به چشم نمی آید.

وی در خصوص رابطه این شرکت دانش‌بنیان با دانشگاه‌ها گفت: بهیار صنعت از حضور در دانشگاه استقبال می‌کند اما دانشگاه‌ها از حضور ما استقبال نمی‌کنند در حالی که ما آمادگی خود را برای حمایت از پایان‌نامه‌های دانشجویی اعلام کرده و می کنیم.

وی افزود: این مجموعه در حال حاضر تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه صنعتی اصفهان برای یک پایان‌نامه مرتبط با لیزر چشم پزشکی انعقاد کرده است، همچنین با دانشگاه علوم پزشکی برای یک پایان‌نامه مرتبط با سیتی‌اسکن در حال همکاری است.

نجاتبخش با بیان اینکه روند کار در سیستم دولتی بسیار سخت است، ادامه داد: مدیریت جهادی آن گونه که مورد نظر مقام رهبری است، نباید به آفت بروکراسی و سیاست‌زدگی دچار شود و سؤال این جاست که چرا با وجود تولید تجهیزات پزشکی در داخل ایران هنوز شاهد واردات این تجهیزات از خارج کشور هستیم؟!

مدیران، بالاترین تعهد را از تولیدکننده داخلی بخواهند

رییس هیأت مدیره بهیار صنعت سپاهان تصریح کرد: وقتی مجموعه ای توان تولید محصولات خارجی را دارد، مدیران به جای خرید خارجی باید از توان داخل کشور استفاده کنند و در مقابل تولیدکننده ملی نیز بالاترین تعهد و کیفیت را ارایه دهد.

وی ادامه داد: 65 نفر در بهیار صنعت مشغول به کار هستند. این سرمایه انسانی به یکباره ایجاد نشده و این متخصصان در پست خود، هیچ جایگزینی ندارند. مدیران به جای آنکه تولیدکنندگان داخلی را روبه‌روی خود ببینند باید آن ها را در کنار خود حس کنند.

نجاتبخش با بیان اینکه بهیار صنعت با مدیران استان مشکلی ندارد و مشکل این شرکت با مدیران خارج از استان است، تصریح کرد: اگر مسوولان رده بالا از کارخانجات ما بازدید کنند، بسیاری از مسایل برطرف خواهد شد. مگر نمی شود که مدیران یک روز از وقت خود را به بازدید از کارخانجات اختصاص دهند؟

رییس هیأت مدیره بهیار صنعت سپاهان افزود: مدیر دولتی بدون آنکه صرفه و صلاح کلان کشور را در نظر گیرد، می‌خواهد بهترین برند را خریداری کند؛ در حالی که در رقابت یک بازار سالم، کیفیت و قیمت در مقایسه با محصولات خارجی حرف اول را می زند.

وی اضافه کرد: مسوولان کلان کشور دلسوزند و به درستی انتخاب شده‌اند، اما دستورات آنها تا دو سطح پایین‌تر نمی‌آید. قانون مصوب مجلس می‌گوید تا وقتی که محصول داخلی هست، محصول خارجی نخرید مگر آنکه بالاترین مقام مسوول این دستگاه که وزیر است، اجازه دهد، اما این قانون نقض می‌شود.

نجاتبخش در مورد موارد مختلفی که تولیدکنندگان داخلی با تبعیض روبه‌رو می‌شوند، گفت: به عنوان مثال اگر همین الآن مناقصه‌ای برای خرید چراغ بیمارستان برگزار شود، مطمئن باشید تولیدات خارجی سهم بیشتری به خود اختصاص خواهند داد.

وی افزود: در همین مناقصات، مشخصات محصولی داده می‌شود که تولیدکننده داخلی آن را نساخته است، در حالی که محصول تولیدکننده داخلی هیچ ضعفی در کیفیت و پاسخگویی به نیاز مشتری ندارد.