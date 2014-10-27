مشکل اکثر کشاورزان گنبدکاووس تهیه نهاده های کشاورزی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی نورا مدیر جهاد کشاورزی گنبدکاووس ظهر دوشنبه در جلسه شورای کشاورزی گنبدکاووس، گفت : شرایط خاصی برای کشت محصولات در منطقه وجود دارد که باید مورد بررسی قرار گیرد از جمله سرشماری کشاورزی، تدارک نهاده های کشاورزی، تسهیلات مالی و وام برای مناطق سیل زده که در بحث خشکسالی این وام هنوز مشخص نشده است.

نورا بیشترین مشکل و دغدغه اصلی را تهیه و تامین نهاده های کشاورزی بخصوص کود شیمیایی برشمرد و گفت: جذب کود شیمیایی در سطح شهرستان کم است که تامین کود ما تاکنون 32 درصد بوده که فقط 25 درصد آن جذب شده است.

وی افزود: در سال زراعی جدید 20 نوع محصول در کشت بهاره و تابستانه داشتیم که بیشترین محصول علوفه و ذرت و کمترین آن ماش بوده است.

وی با بیان این که کل تولید محصولات 174 هزار تن بوده است، اظهار کرد: پیش بینی می شود که کشت پاییزه گندم 120 هزار هکتار، جو 16 هزار هکتار و کلزا در هشت هزار و 500 هکتار صورت انجام شود که تنها محصولی که نسبت به گذشته افزایش سطح کشت داشتیم کلزا بوده است.

نورا ادامه داد : پنج رقم بذر گندم و همچنین دو رقم جو که سهم شهرستان 220 تن است و چهار رقم کلزا که حدود 30 هکتار تاکنون کشت شده است.

این مسئول شهرستان در بحث سوخت گفت : کل نیاز سوخت ما 14 میلیون لیتر است که بیش از 11 میلیون لیتر سهم ماست و در حال حاضر 5.5 میلیون لیتر سوخت وجود دارد و احساس می شود در این بحث مشکل خاصی نداشته باشیم.

نورا تصریح کرد: اگر کود در وقت مقرر جذب نشود به دیگر شهرهای استان عودت داده می شود.

وی از دیگر مشکلات را وجود بذر گندم از کشور همسایه بنام آمریکایی و افغانی یا سوپر هد خواند و گفت: این بذر به بیماری های زنگ زرد و زنگ سیاه بسیار حساس است و اگر در سطح وسیع کشت شود توسعه بیماری های مختلف را در پی خواهد داشت که ضمن اطلاع رسانی و تعهد در سال جاری از هر گونه کشت این بذر جلوگیری خواهد شد.

زندگی مردم گنبدکاووس تحت تاثیر کشاورزی است

در ادامه، محمد حمیدی، فرماندار ویژه گنبدکاووس گفت : شغل اصلی مردم گنبد کشاورزی است به گونه ای که اگر کشاورزی رونق داشته باشد در رونق شهرستان و حتی خوراک و لباس مردم تاثرگذار خواهد بود.

وی افزود: با توجه به خشکسالی، سال آینده نیز باید از اکنون جلوی هرگونه کشت آبی زیاد گرفته شود و تمام مدیران مربوطه باید در فصل کاشت و برداشت سعی خود را بگذارند و کمک به مردم در فصل کاشت را در اولویت کار قرار گیرد.

حمیدی اضافه کرد: خوشبختانه بیشترین اراضی کشت ما دیم است که این مدت کاشت را کوتاه می کند، از طریق دهیاران و شوراها توسط بخشداران برای جلوگیری از کشت غیر مجاز و جذب نهاده های کشاورزی هماهنگی لازم صورت گیرد.

سرشماری کشاورزی گنبدکاووس خانه به خانه نیست

محمد سرایلو، مسئول سرشماری کشاورزی نیز گفت: هر ده سال یکبار سرشماری انجام می گیرد که آخرین بار در سال 82 صورت گرفته است و امسال به صورت الکترونیکی است.

وی افزود: در گنبدکاووس به دلیل منتخب بودن این کار به صورت خانه به خانه صورت نمی گیرد و بنا به لیست بهره بردار شناسایی و آمار و اطلاعات آن جمع آوری می شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر 26 مامور با چهار کارشناس این کار را انجام می دهند که از 171 روستا فقط سه روستا پایان کار آن تایید شده است و این بدلیل تطابق آمار با سرشماری سال 90 در تعداد خانوارها است.

نگاه دولت در کشاورزی تولید پایدار و کاهش واردات است

حسین محمدی مدیر شرکت خدماتی و حمایتی استان نیز گفت : در بحث تولید، گلستان یکی از امیدهای کشور است و در مقیاس کوچک گنبد نیز یکی از امیدهای گلستان.

وی با بیان این که شهرستان گنبد انبار غله استان محسوب می شود، گفت: ما مدیران دو وظیفه داریم که شامل حفظ وضعیت موجود و دیگر سقف و استفاده از ظرفیت های موجود با نگاه پایداری تولید است.

وی بیان کرد: با استقرار دولت جدید و تغییر و تحول در سطح استان و شهرستان، نگاه تولید پایدار و کاهش واردات که با خودکفایی گندم و حمایت از تولیدات داخلی صورت امکان پذیر است در استان ایجاد شد.

محمدی با بیان این که نسبت به سال گذشته 68 درصد سهم کود افزایش یافته است، گفت: برنامه دیگر ما رقابت شهرستان برای جذب کود است که بر این مبنا اگر در مدت مقرر کود مورد نیاز توسط شهرستان جذب نشود به دیگر شهرستان فعال داده خواهد شد.

وی اضافه کرد: مسئله بعدی خرید اعتباری است که در سال گذشته فقط خرید نقدی داشتیم ولی امسال علاوه بر خرید نقدی خرید اعتباری نیز خواهیم داشت و حدود 8،7 نوع ضمانت نامه در پروسه کاری خود قرار دادیم.

وی با بیان این که مبلغ ضمانت نامه از 20 درصد به 10 درصد کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر 35 هزار تن کود دپو شده در استان، 5 هزار تن در گنبد و 12هزار تن در بنادر و پتروشیمی وجود دارد که اگر جذب نشود حذف خواهد شد.