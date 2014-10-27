معاون اول رییس جمهور فردا به استان مرکزی سفر می کند

مصطفی عرب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: معاون اول رییس جمهور فردا (ششم) آبان ماه برای بازدید و افتتاح خط تولید ذوب فولاد هیربد شهرستان زرندیه، افتتاح پست برق شازند( از طریق ویدئو کنفرانس)، افتتاح شرکت کلون شهرستان زرندیه و همچنین افتتاح همزمان پروژه های عمرانی شهر اراک از جمله پل روگذر، پارکینگ طبقاتی و ساختمان شورای اسلامی شهر اراک به استان مرکزی سفر خواهد کرد.

مدیرکل روابط عمومی استانداری بیان کرد: حضور در جلسه شورای اداری استان و جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی از دیگر برنامه های سفر معاون اول رییس جمهور به استان مرکزی است.

وی بیان کرد: شرکت فولاد هیربد در شهرستان زرندیه به عنوان نزدیگترین کارخانه نورد به تهران و با جدیدترین تکنولوژی دارای تولیدات به صورت نورد گرم بوده و شامل انواع میلگرد، نبشی، تیرآهن،ناودانی، انواع لوله، پروفیل، قوطی و سایر محصولات فولادی با ظرفیت دو میلیون تن در سال به بهره برداری می رسد.

مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری مرکزی گفت: این مجموعه در زمینه خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه کالاهای بازگانی نیز فعالیت دارد و کارخانه آن در زمینی به وسعت حدود 250 هزار مترمربع در شهرک صنعتی مامونیه و در فاز اول با احداث سوله تولیدی به مساحت حدود 70 هزار متر مربع یکپارچه با کلیه امکانات کار خود را شروع نموده است.

وی ادامه داد: شرکت کلون( شرکت کوبه تجاری مبین) واقع در شهرستان زرندیه با موضوع فعالیت تولید یراق آلات ساختمانی است که با ظرفیت تولید سالیانه سه هزار و225 تن و حجم سرمایه گذاری انجام شده بیش از 33 میلیارد تومان به بهره برداری می رسد.

عرب بیان کرد: این پروژه در زمینی به مساحت هجده هزار مترمربع احداث شده و دارای 10 هزار متر مربع سالن تولید، هزار و 200 مترمربع مجموعه اداری و هزار و 200 متر مربع مجتمع مسکونی است.

وی با بیان اینکه هم اکنون 470 نفر به طور مستقیم در این کارخانه فعالیت دارن، اضافه کرد: عملیات اجرایی این پروژه در سال 91 شروع و پس از یک سال و نیم هم اکنون آماده بهره برداری می باشد.

مدیرکل روابط عمومی ئو امور بین الملل استاندار مرکزی گفت: این پروژه با سرمایه گذاری بخش خصوصی و بدون تسهیلات بانکی اجرا شده و بزرگترین واحد تولیدی یراق آلات ساختمانی در کشور می باشد.

وی همچنین به برنامه های معاون اول رییس جمهور در اراک اشاره کرد و افزود: پروژه تقاطع غیر همسطح شهید فتاحی ( تقاطع بلوار مهارت- بلوار قدس) با 56 هزار 300 متر معکب خاک برداری، 29 هزار 340 تن آسفالت و91 درصد پیشرفت فیزیکی قابل افتتاح است.

عرب بیان کرد: پروژه مشارکتی خاتم نیز یکی از پروزه های مهم و بزرگ مشارکتی شهرداری بوده که تحت نظارت حوزه معاونت فنی و عمرانی با حضور بخش خصوصی و مشارکتی شهرداری در دستور کار قرار گرفت و احداث آن در سال 91 در عرصه ای به مساحت سه هزار 809 مترمربع آغاز گشد که نیاز 764 واحد پارکینگ را برطرف می کند.

وی گفت: ساختمان شورای اسلامی واقع در خیابان قائم مقام ضلع غربی پارک آزادی با مساحت زیربنایی حدود سه هزار 514 مترمربع در سه طبقه و یک طبقه زیرزمین با اسکلتی بتنی احداث گردیده است.

مدیرکل روابط عمومی ئو امور بین الملل استاندار مرکزی اظهار کرد: ایستگاه انتقال 400 کیلو ولت شهرستان شازند با حدود 32 هکتار مساحت، یکی از بزرگترین ایستگاه های انتقال برق فرامنطقه ای و ملی کشور می باشد. نقش اصلی آن اتصال نیروگاه های شازند، گتوند، رودبار لرستان و شهید رجایی قزوین به یکدیگر در لایه 400 کیلو ولت و ارتقا قابلیت پایدار و افزایش سوئیچینگ در لایه 230 و 400 کیلو ولت شبکه سراسری برق کشور است.

وی در تشریح این نیروگاه گفت: از جمله ویژگی های شاخص پست 400 کیلو ولت شازند کاهش حساسیت پست مهم انجیرک و جابه جایی بارهای بزرگ این پست بخ پست جدید شازند بوده و ارزش روز تجهیزات و تاسیسات منصوبه در آن حدود 500 میلیارد ریال می باشد.