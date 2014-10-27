بررسی سند ملی غذا در کنگره تغذیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید حاجی فرجی با اشاره به برگزاری نخستین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران (9 تا 12 آذر 93) در محل پژوهشگاه نیروی تهران، افزود: هدف از برپایی این کنگره، تبادل اطلاعات و دانش تخصصی حوزه های مختلف تغذیه و بررسی چالش های موجود این حوزه به منظور دستیابی به راهکارهای عملی است.

وی با اشاره به اینکه شعار این کنگره "علوم تغذیه، چشم اندازهای نوین و نقش های تازه " است، خاطر نشان ساخت: به دلیل نو بودن، این موضوع به عنوان محور کنگره امسال انتخاب شده است که هدف آن ارایه اطلاعات روز به منظور تعیین راهکارها در حوزه غذا و تغذیه است.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت: همچنین با توجه به اهمیت ظرفیت سازی در حوزه غذا و تغذیه، این موضوع به عنوان یکی از محورهای نخستین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره سراسری تغذیه انتخاب شده است.

وی یادآور شد: امنیت غذا و تغذیه از دیگر محورهای این کنگره را تشکیل می دهد.

حاجی فرجی افزود: تغذیه بالینی و رژیم درمانی و نقش آن در کنترل بیماری ها به ویژه سرطان ها، چاقی، دیابت، بیماری های قلب و عروق، گوارش، کلیوی به عنوان محور دیگر این کنگره انتخاب شده است که با توجه به اینکه مخاطبان این کنگره را به غیر از متخصصان و کارشناسان حوزه تغذیه، پزشکان گروه های مختلف پزشکی و پیراپزشکان تشکیل می دهند، پیش بینی می شود از این کنگره استقبال مناسبی به عمل آید.

وی با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر دبیرخانه شورای سلامت و امنیت غذایی با همکاری معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، انستیتو تغذیه، سازمان غذا و دارو، سازمان ملی استاندارد، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و سایر سازمان های ذی ربط تشکیل شده که هدف آن بررسی و سیاست گذاری ها در حوزه غذا و تغذیه و ارایه برنامه ها، استراتژی ها و راهکارهایی متناسب با برنامه پنج ساله توسعه بوده است، تصریح کرد: به دلیل اهمیت موضوع امنیت غذا و تغذیه این موضوع در ابلاغیه اجرایی از سوی مقام معظم رهبری نیز تاکید شده است. در همین راستا، ایمنی غذا و نانو تکنولوژی نیز از جمله موارد سیاستگذاری های غذا و تغذیه انتخاب شده و قرار است در برخی از سمپوزیوم های این کنگره پیرامون آن بحث و تبادل نظر شود.

دبیر علمی نخستین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره سراسری تغذیه ایران گفت: " ژنومیکس تغذیه " از دیگر مباحث جدیدی است که در آن بحث ژن و ژنوم در تغذیه را بررسی می کند که با توجه به اینکه جزو مباحث نوین و به روز دنیاست، جزو محورهای این کنگره نیز قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در کنگره امسال که با همکاری و حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن تغذیه ایران برگزار می شود، خانم دکتر میدانی رییس انجمن تغذیه امریکا و رییس مرکز تحقیقات سالمندی به عنوان سخنران کلیدی حضور دارد.

حاجی فرجی گفت: در این کنگره که میهمانانی از ایرلند جنوبی، کانادا، هلند و اکراین نیز حضور دارند، 15 سمپوزیوم با موضوعات راهنماهای تغذیه ای و تغذیه پایدار، سواد و فرهنگ تغذیه، ایمنی غذا و سلامت جامعه، تغذیه از سلول تا جامعه (اپی ژنتیک)، پیشگیری از کوتاه قدی، برنامه های جامع محور برای پیشگیری از چاقی ، پارامترهای بیو شیمیایی پاسخ دهنده به مداخلات تغذیه ای، امنیت غذایی و چاقی در طول چرخه زندگی ، سندرم متابولیک و دیابت، تغذیه ورزشی و رژیم های غذایی بر پایه نانو تکنولوژی و سلامت جامعه و در نهایت تغذیه و ناباروری برگزار خواهد شد و در بخش سخنرانی های علمی تعداد 18سخنران مدعو و تعداد زیادی سخنران که مقالات آنها در مرحله داوری تائید شده حضور خواهند داشت.

رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور از برپایی 12 میزگرد همزمان با برپایی این کنگره خبر داد و اظهار داشت: تجهیزات و دستگاههای کمک لاغری و سایز، برنامه های ملی غنی سازی مواد غذایی، پوشش بیمه ای و استاندارد سازی خدمات مشاوره تغذیه، مکملهای غذایی، سند ملی غذا و تغذیه و امنیت غذایی، تغییرات الگوهای غذایی و بیماریها به ویژه بیماری کبد چرب، برنامه ها و سیاست های تغذیه ای در راستای نیازهای جامعه ، تغییرات آب و هوایی و آثار آن روی غذا و سلامت جامعه و اخلاق در تحقیقات تغذیه ای برپا می شود .

وی افزود: همزمان با برپایی این کنگره، 14 کارگاه تخصصی با موضوعات رهبری غذا و تغذیه، مدیریت سوء تغذیه متوسط تا شدید در کودکان، حمایتهای تغذیه ای درICU، کنترل وزن ورزشکاران، ارزیابی ترکیبات بدن با استفاده از دستگاه و تجهیزات، مدیریت چاقی در کودکان بزرگسالان، تغذیه و رژیم درمانی در دیابت، مدیریت غذا و ارزشیابی خطرات تغذیه ای (ایمنی غذا)، روشهای تجربی و تفسیر یافته ها در تحقیقات تکنولوژی غذا و الگوهای غذایی و ابزار، بررسی و اجرا خواهد شد.