حمایت های روحی و روانی از قربانی اسیدپاشی اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود گلزاری در سفر استانی خود به اصفهان ضمن زیارت از گلزار شهیدان اصفهان و حضور بر سر مزار شهید احمد کاظمی، خرازی، مردانی پور، آیت الله طاهری اصفهانی، اشرفی اصفهانی و مرحوم علی اکبر پرورش یاد و خاطره شهدای اصفهان را گرامی داشت.

همچنین در حاشیه زیارت مزار شهدا در مراسم تشییع 4 شهید اصفهان که دو تن از آنها توسط نیروهای داعش در عراق به شهادت رسیده و دو تن از شهدای گمنام بودند، شرکت کرد.

در ادامه این سفر، معاون وزیر ورزش و جوانان به عیادت یکی از قربانیان اسیدپاشی اصفهان رفت و در دیدار با مرضیه ابراهیمی از روند سلامتی وی آگاه شد.

گلزاری در این دیدار با بیان اینکه روند حمایت ها در حوزه سلامت و امنیت با دستور ویژه رئیس جمهور در حال پیگیری است اما در حوزه روحی و روانی و بازگشت این فرد به زندگی عادی هر گونه کمک های حمایتی انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: مسائل رسانه ای در این حوزه به زودی به پایان می رسد اما این قربانی باید به زندگی خودش باز گردد که با مشاوره های روحی و روانی با خود فرد، خانواده و اطرافیانش امکان بازسازی روحی این فرد را فراهم می کنیم.

در ادامه گلزاری به دیدار آیت الله مظاهری رفت که ایشان با نقل یک خاطره از امام (ره) مشکلات امروزه کشور را تشریح کرد.

وی در این دیدار گفت: اوایل انقلاب گروهی نزد امام (ره) آمدند و اعلام کردند انقلاب از ما چه می خواهد که امام (ره) در پاسخ به آنها گفتند انقلاب شناخت وظیفه و عمل به وظیفه می خواهد. اگر آن شناخت و عمل به وظیفه از همان ابتدای انقلاب اجرایی می شد بسیاری از مشکلات در کشور حل شده بود.

آیت الله مظاهری با بیان اینکه رسانه های خارجی از اتفاق اسیدپاشی بسیار سوء استفاده کردند، گفت: امیدواریم چنین حوادثی به طور کلی محو شود.

در ادامه این سفر معاون وزیر ورزش و جوانان دیداری با رسول یاحی معاون سیاسی استاندار اصفهان برگزار کرد که یاحی در این دیدار گفت اسیدپاشان 4 هدف را دنبال می کردند نخست آنکه در 30 سالگی وزارت اطلاعات امنیت را در کشور تضعیف کند، دوم ،توریست ها کمتر به اصفهان سفر کنند، تضعیف روحانیت و در هنگام بررسی لایحه امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شکاف بین دولت و مجلس ایجاد کنند.

وی تاکید کرد: این موضوع پیگیری می شود و امیدواریم هر چه زودتر فضای اصفهان تغییر کند.

به گفته یاحی، برای کاهش فضای ناامنی در اصفهان، روز جمعه 15 هزار پیام برای خانواده ها، دانش آموزان و دانشجویان ارسال شد تا کمتر فضای شایعه در این شهر ایجاد شود.