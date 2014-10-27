وعده وزارت صنعت و معدن برای صدور مجوز احداث مجتمع فولاد دنا در بویراحمد/بسترهای سرمایه گذاری مهیاست

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد موحدپور ظهر دوشنبه به خبرنگاران گفت: در نشست مشترک استاندار کهگیلویه و بویراحمد و نماینده مردم شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس با معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت احداث این مجتمع بزرگ مورد بررسی قرار گرفت.

وی بیان کرد: در این نشست از سوی معاون امور معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص صور مجوز احداث این مجتمع قول مساعدت و همکاری داده شده است.

موحدپور اظهار داشت: پیش از این در نشستی که با حضور دکتر نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار استان، نماینده مردم شهرستان های بویراحمد، دنا در مجلس، معاون برنامه ریزی استانداری جمعی از مدیران مرتبط در وزارتخانه صنعت و معدن برگزار شد، پیگیری های لازم در زمینه همکاری و مساعدت در واگذاری زمین، ایجاد زیرساخت ها و اقدامات لازم برای راه اندازی این طرح بزرگ انجام شده بود.

موحد پور تصریح کرد: راه اندازی این مجتمع صنعتی می تواند نقش چشمگیر و موثری در تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان و محرومیت زدایی از منطقه داشته باشد.

وی بیان داشت: نزدیکی محل اجرای این طرح صنعتی به استان های یزد، کرمان و بخشی از استان فارس که دارای معادن غنی هستند، از جمله مزایای اجرای این طرح است.

مدیرکل حوزه استاندار گفت: این استان ظرفیتهای کم نظیری برای توسعه دارد که از آن جمله می توان به قرار گرفتن در کریدور شرق به غرب و شمال به جنوب، نزدیکی به خایج فارس و وجود آب فراوان و نیروی کار مستعد اشاره کرد که بستر مناسبی برای توسعه محسوب می شود.

موحدپور تاکید کرد: همه بسترهای لازم برای سرمایه گذاری در این استان مهیاست و مشوق های خوبی هم در این زمینه برای سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.