حجت الاسلام مهدی عرب پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ماه محرم ماه عزاداری سید الشهدا (ع) بوده و به دلیل استقبال پرشور مردم از عزاداری ها در مساجد و تکایا فصل فعالیت های تبلیغاتی به شمار می رود.

وی ادامه داد: اصلی ترین فعالیت های سازمان تبلغیات اسلامی استان کرمان در این ایام اعزام مبلغ به نقاط مختلف استان است.

حجت الاسلام عرب پور گفت: در بحث مباحث قرآنی آغاز مراسم باید با قرائت قرآن همراه باشد و هیئت های هیئت های مذهبی نیز باید از اعضاء خود برای آموزش های قرآنی ثبت نام کنند.

وی نظارت و پشتبانی از هیئت های مذهبی را اقدام دیگر سازمان تبلیغات اسلامی دانست و گفت: شوراهای هیئت های مذهبی در شهرستان ها و استان کرمان امر نظارت و بازدید از مراکز عزاداری را انجام می دهند و هیئت ها باید در چارچوب ضوابط عمل کنند.

مدیرکل سازمان تبلغیات اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه اعزام مبلغان از سه روز قبل از ماه محرم آغاز شده است، افزود: اعزام مبلغان همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود که بالغ بر دو هزار مبلغ از طریق حوزه علمیه قم، شورای مدیریت حوزه های علمیه تهران، اصفهان، مشهد و یزد به استان کرمان اعزام شوند.

عزاداری ها مطابق با شئونات اسلامی باشد

وی تصریح کرد: در بحث نظارت به شیوه عزاداری ها و اینکه عزاداری در مسیر اسلامی بوده و کارهای خلاف شرع و شئونات دینی انجام نشود نظارت هایی انجام می شود.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: نمایندگانی از دستگاه های فرهنگی و امنیتی در شورای ستاد شئونات دینی حضور دارند که امر نظارت بر شیوه عزاداری را بر عهده دارند.

وی با اشاره به اهمیت اقدامت ارشادی در این زمینه پرداخت و ابراز داشت: هیئت های مذهبی باید متوجه برخی این آسیب ها شوند به همین جهت هیئت ها و مداحان را در سه حلقه دعوت کرده برای تذکرات لازم به آنها ارائه شده است.

حجت الاسلام عرب پور از برگزاری نشست منطقه ای شرق، غرب، شمال و جنوب استان کرمان خبر داد و افزود: جلسه ویژه ماه محرم از یکم تا سوم این ماه در هر شهرستان به تناسب شرایط آن منطقه برگزار و تذکرات لازم داده شده است.

موارد عزاداری های آسیب رسان در کرمان بسیار اندک است

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان با اشاره به اینکه با اقداماتی نظیر قمه زنی و قرار دادن تیغ در زنجیر برخورد می شود، گفت: عزاداری ها نباید به گونه ای باشد که باعث آسیب رساندن به بدن و سوء استفاده دشمنان اسلام شود.

حجت الاسلام عرب پور تصریح کرد: اقدامات صورت گرفته در این زمینه موثر بوده به گونه ای طی سال های اخیر تعداد موارد گزارش شده در خصوص اقدامات آسیب رسان در عزاداری ها در استان کرمان حتی کمتر از انگشتان دست بوده است.

وی ادامه داد: هیئت ها نباید با راه بندان، بستن خیابان ها و ایجاد سر و صدا در ساعات پایانی شب برای مردم ایجاد مزاحمت کنند که تذکرات لازم در این خصوص به آنها داده شده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمان گفت: مجالس باید در داخل تکایا برگزار شده و از نصب بلندگو در بیرون از محوطه محل عزاداری پرهیز شود. سران هیئت ها نیز از هوش و درایت بالا برخودار بوده و مجالس را به گونه ای برگزار می کنند که رضای خداوند را به دنبال داشته باشد.

امام جمعه موقت کرمان با اشاره به اینکه بانیان و عزاداران مجلس امام حسین (ع) باید از اخلاص بالایی برخوردار باشند، افزود: زمانی یک مجلس در شان حضرت اباعبدالله حسین (ع) خواهد بود که ضوابط شرعی در خصوص تکفیک زن و مرد، عدم مزاحمت برای مردم، نگذاشتن بلندگو در بیرون از مجلس، اجرای تعزیه ها براساس اصول و رعایت دستورات دینی اعم از بهداشت و پرهیز از اسراف مورد توجه قرر گیرد.

اسید پاشی اصفهان هیچ ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر ندارد

وی در خصوص حوادث اسید پاشی اخیر در اصفهان نیز بیان داشت: حادثه اصفهان هیچ ارتباطی با امر به معروف و نهی از منکر ندارد و آمران این فریضه دینی توجیه شده بوده و براساس دستورات دین عمل می کنند.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان یادآور شد: تذکر، ارشاد و نصحیت شیوه عمل آمران امر به معروف و نهی از منکر بوده و اقدام در این خصوص باید توسط مراجع قانونی صورت گیرد.

حجت الاسلام عرب پور گفت: کسی که در خط امام حسین (ع) وشیعه حقیقی باشد هیچ گاه کارهای خلاف و دون شان برنامه های دینی انجام نمی دهد.

وی یادآور شد: به زودی عاملان حادثه اسیدپاشی اصفهان شناسایی و دستگیر شده و به سزای عملشان می رسند.