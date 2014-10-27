فعاليت هاي گسترش عفاف وحجاب در مدارس ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوید ادهم از ابلاغ 40 راهكار انتخاب شده از سند تحول به معاونت ها واستان ها برای اجرا و انجام 99 فعاليت سلامت در مدارس کشور خبر داد.

دبيركل شوراي عالي آموزش و پرورش گفت: در اين راستا از معاونت هاي مربوطه استان ها خواسته شده براي هر چه بهتر اجرا شدن اين 40 راهكار برنامه ریزی کرده و فعاليت هاي لازم را تدارك ببينند.

وي با بيان اين نكته كه با گذشت زمان مي توان فضاي مدارس را با ساير فضاهاي آموزشي مانند دانشگاه ها، مقايسه نسبي كرد، ادامه داد: فضاي سالم همراه با رعايت عفاف وحجاب بيشتر را مي توانیم در مدارس شاهد باشيم كه اين را مرهون حسن تدبير مديران و معلمان مان در مدارس هستيم.

مهندس ادهم گفت: فعاليت هاي گسترش عفاف وحجاب در مدارس ادامه خواهد داشت و براي تعميق اين باور وبسط آگاهانه عفاف وحجاب در بين دانش آموزان برنامه هايي را در معاونت پرورشي پيش بيني شده است.